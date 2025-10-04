［ペットライフ 交遊録］文田健一郎さん＜２＞

しょうがとわさび（いずれもメス、４歳）が家族となった２０２１年１１月。

その３か月前、金メダルを期待された東京五輪の結果に、僕はものすごく落ち込んでいました。

中学校で本格的にレスリングを始め、大学時代に全日本選手権で優勝。１３年の東京開催決定後は、地元開催の五輪での金メダル獲得が目標でした。でも、東京五輪の決勝戦では、僕の投げを徹底的に研究してきた相手に敗れました。

これだけ練習しても優勝できないなら、競技をやめたほうがいいのかもしれない――。一時は引退をも考えました。少しずつ前を向けるようになった時、我が家にやってきてくれたのが、２匹だったんです。

保護猫だった２匹を迎えた理由にも、五輪が関係していました。今後五輪で金メダルをとったら、ねこちゃんたちと取材を受けるかもしれない。そうなれば、保護猫の現状を多くの人が知るきっかけにもなるのではとの思いもありました。

当たり前ですが、動物を飼うことで責任がうまれます。ねこちゃんと一緒に暮らすには、僕が強くなって結果を出さなければいけない。２匹が食べるのに困らない環境にしなければいけない。２２年７月に結婚した妻と２匹が家族になり、守るものができて精神的により強くなったと思います。

大会が近付くと、出場する階級に合わせて減量します。好物の甘い物やアルコールを控えたり、試合のプレッシャーを感じたりとストレスがたまる日々です。それでも家に帰れば、２匹がいてくれる。人のように話せないからこそ、試合結果や現状のよしあしにかかわらず、いつも通り接してくれるんです。一日の終わりにソファで一緒に座ったり、玩具で遊んだりしているだけで気持ちがリフレッシュでき、癒やされました。

東京五輪の時点では独身でしたが、パリ五輪は、妻と２３年に生まれた長女、ねこちゃん２匹に支えられて挑みました。２匹は同行できませんでしたが、２匹と同じ模様のトラをあしらったハイソックスを毎試合はいていました。一番近くで見守ってくれたのが２匹だったのかもしれません。

家族の応援もあって、東京五輪の雪辱を果たし、パリでは目標だった金メダルを獲得。「世界最強のパパ」になることができました。

事前合宿などで五輪開幕の１か月前から自宅を離れており、試合後の会場で長女と久しぶりの再会。長女は手を大きく振って、僕を抱きしめて喜んでくれました。それはそれは、とってもかわいかったです。

２匹も長女のように再会を待ちわびているはず――。帰国後、ドキドキしながら自宅に入りました。

すると……リビングの棚の上に居た２匹は、玄関にいる僕の姿を見て、そのまま寝てしまいました。駆け寄っても来ない、塩対応でした。「こんなものか……」。ガックリしましたが、２匹は五輪で金メダルをとってもいつも通りに接してくれる。それが一番の幸せなんだと、感じさせてくれました。（レスリング選手）

トレーニングで娘と水泳

午前中はジムで鍛え、夕方からは大学生とレスリングの練習をこなす日々です。トレーニングも兼ねて、長女の誕生後から週２回通っているのがベビースイミング。娘を抱きながら足を回してプールを歩くなど水中で入念にストレッチを行います。減量期間には、カロリー消費の多い水泳も練習に採り入れています。