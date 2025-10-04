片桐仁が絶賛！ももクロ・高城れに、芸術的センス炸裂「100人以上が作ったのを見ているけど、初めてのパターン」

「一夜限りのゲストとの深夜食」をテーマに、ゲストとの極上トークをメインディッシュに見立て、メニューを選びながら会話を楽しむ番組『ももクロちゃんと！』。

10月4日（土）放送回のゲストは、刑事ドラマから大河まで、数々の話題作に出演している名バイプレイヤー・片桐仁。

多摩美術大学出身の片桐は、俳優活動の傍ら、粘土アーティストとしても活動している。ユーモアあふれる個性的な作品を多く生み出し、全国18都市で粘土作品展『ギリ展』を開催。合計約8万8000人を動員しており、アーティスト・片桐仁のファンも多い。

実際に作品を見たももクロは、「かわいい！」と一瞬にして心をつかまれる。しかし、中にはアイテムに隠されたさまざまな仕掛けに、ももクロが思わず悲鳴を上げてしまう作品も。

今回は、粘土アートの世界にどっぷり浸かれるメニューがずらりと並んだ。最初のメニューは「創作・粘土アートのビュッフェ」。

片桐の作品は、実生活にある身近なものとかけ合わせているのが特徴だが、独特な作品のため、一見すると何とかけ合わされているのかわからない面白さがある。

そこで、「何とかけ合わせて作品を作ったのか？」というクイズを出題することに。

珊瑚礁や土偶、リアルすぎるタコをモチーフにした作品が登場。勘が鋭いももクロは次々と難題をクリアしていく。

持っていたら自慢できそうなアイテムたちに「めっちゃいい！ 欲しい！」という一同だが、グッズ化され販売実績のある商品の販売価格を聞くと、想像以上の額に「高いな…」と頭を抱える。

続いてのメニューは「粘土アートのフレッシュネス」。ここからは片桐に教わりながら、ももクロが粘土アートに挑戦する。

高城れには日頃から粘土にハマっており、カラフルな粘土や食べられる粘土などを楽しんでいるという。

作品のテーマは「薔薇（バラ）」。難しそうなテーマに思えるが、片桐いわく幼稚園の年長さんに教えてもらった、誰でも作れる簡単な方法があるという。久しぶりの粘土体験に、ももクロは自然と笑顔になる。

順調に薔薇を完成させていく百田夏菜子、佐々木彩夏、玉井詩織に対し、突如「やばーい！ 大変！」と大声を上げ、何かが起きた様子の高城。その作品を見た片桐は、「アートだ！ 100人以上が作ったのを見ているけど、初めてのパターンです」と彼女のセンスを絶賛。

いったい、ももクロはどんな薔薇を完成させたのか？