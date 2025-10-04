ハイパーミュージアム飯能で開催中のjunaida展「THE WHISPERING GARDEN」の新グッズを紹介
株式会社メッツァが運営する北欧ライフスタイル体験施設「メッツァビレッジ」の現代美術館「HYPER MUSEUM HANNO(ハイパーミュージアム飯能)」にて、2025年9月7日から開催されている企画展・junaida展「THE WHISPERING GARDEN(ザ・ウィスパリング・ガーデン)」のグッズ情報を紹介。
【写真】「THE WHISPERING GARDEN」ピンズ
■「THE WHISPERING GARDEN」新グッズラインナップ
ミュージアムショップでは、展覧会にあわせた新グッズも販売。
■「THE WHISPERING GARDEN」ピンズ(Bright/Dark)
「THE WHISPERING GARDEN」メインビジュアルのピンズ。留め具は外れにくい回転式ピン仕様。
■「THE WHISPERING GARDEN」リバーシブルB2ポスター
「THE WHISPERING GARDEN」のメインビジュアル2種が両面にプリントされたリバーシブルポスター。
■「THE WHISPERING GARDEN」トートバッグ
メインビジュアルのドローイングに「THE WHISPERING GARDEN」のロゴをあしらったオリジナルトートバッグ。持ち手とボディの色が違うのもポイント。
■「世界」ポストカードセット
絵本「世界」の10枚入りのポストカード。ポストカードをつなげて並べると「世界」の全貌が再現できる。
■「KUSUNOKI」1000ピースパズル
福山雅治さんの楽曲「クスノキ-500年の風に吹かれて-」のためにjunaidaさんが描き下ろした「KUSUNOKI」の1000ピースパズル。
■「THE WHISPERING GARDEN」複製画(数量限定)
限りなく原画に近いクオリティを再現した「THE WHISPERING GARDEN」メインビジュアルの複製画。junaidaさんの直筆サインと証明書付き。
■親子で楽しめるハイパーキッズプログラム「ハイパーキッズぬりえ」
「THE WHISPERING GARDEN」のメインビジュアルを好きな色で塗る体験型イベント。
※10月以降の開催日は順次公開予定
※小雨決行、荒天中止
・時間：11時〜14時
・場所：ハイパーミュージアム飯能 入口付近
※体験料金は鑑賞チケットに含まれる
■展覧会概要
近年、絵本の創作を中心に、装画、詩画集、アニメーションなど、さまざまな分野で作品を発表している画家・アーティストのjunaida(ジュナイダ)さんの展覧会は、ハイパーミュージアム飯能で開館第2弾展として開催。
本展では、2023年〜2025年に描かれた作品から、初公開を含む選りすぐりの原画約90点を展示。福山雅治さんの楽曲「クスノキ-500年の風に吹かれて-」のために描かれたアニメーション原画をはじめ、草野マサムネさん(スピッツ)との歌画本「ひみつストレンジャー」の原画(一部)や、⾕川俊太郎さんとの絵本「ここはおうち」の原画(一部)など、近年発表されたさまざまなコラボレーション作品が一堂に集結。また、絵本「世界」や、詩画集「ともしび」など、最新書籍の原画も余すことなく展示される。展示空間にも、junaidaさんの世界が満喫できる演出が施されている。
・タイトル：junaida展「THE WHISPERING GARDEN」
・開催期間：2025年9月7日〜11月9日(日)
・開館時間：10時〜17時(最終入館は16時30分)
・販売価格：【オンラインチケット】1000円、4歳〜18歳は500円／【当日】1200円、4歳〜18歳700円
※0歳〜3歳は無料
※オンラインチケットは来場の前日まで購入可能
※当日チケットは、ミュージアムチケットブースにて販売(販売時間10時〜16時30分）
■junaidaさんプロフィール
画家。1978年生まれ。2015年「HOME」(サンリード)で「ボローニャ国際絵本原画展」入選。2023年「怪物園」(福音館書店)でIBBY(国際児童図書評議会)「ピーターパン賞」受賞。2024年「の」(福音館書店)が日本郵便「絵本の世界シリーズ第8集」特殊切手になる。2022-2025年⼤規模個展「IMAGINARIUM」を全国6カ所の美術館で開催。近著に「ここはおうち」⽂・⾕川俊太郎(BlueSheep)、「ひみつストレンジャー」詞・草野マサムネ(⾓川春樹事務所)、「ともしび」(サンリード)、「世界」(福音館書店)などがある。
■HYPER MUSEUM HANNO(ハイパーミュージアム飯能)について
北欧ライフスタイル体験を通して、人々の暮らしを豊かにすることを目指すメッツァの新時代の提案は、アートを通じた自然とデジタルの融合体験の提供。2025年3月1日に開業した「自然とデジタル」「キャラクターアート」を組み合わせた新時代の現代美術館の館長には、写真家・篠山紀信さんの美術館展などのアートプロデュースで知られる京都芸術⼤学教授の後藤繁雄さんが就任。
第2弾企画展は、絵本で人気の画家／アーティストのjunaidaさんによる「THE WHISPERING GARDEN」を開催。ミュージアムロゴはデジタルアートの鬼才・たかくらかずきさんが動くロゴを手がけた。以降も、「キャラクターアート」をテーマに、デジタルアーティスト・たかくらかずきさん、AIアーティスト・草野絵美さん、グローバルにKAWAIIを展開する増田セバスチャンさんらの個展を予定。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
