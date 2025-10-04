最下位・新潟、逆転弾を奪えず岡山とドロー…14試合未勝利に
2025明治安田J1リーグ第33節が4日に行われ、アルビレックス新潟とファジアーノ岡山が対戦した。
リーグ戦13試合未勝利で最下位に沈む新潟は、残り6試合で“最低4勝”が残留の必須条件。もう後がないなか、5試合未勝利の12位岡山を『デンカビッグスワンスタジアム』に迎えた。
試合の均衡が破れたのは24分、アウェイの岡山が先制する。深い位置で押し込むなか一度はボールを失ったものの、ペナルティエリア内で本山遥が奪い返し、相手GKとDFの間を通してグラウンダークロスを供給。ゴール前の一美和成が合わせて押し込んだ。
ビハインドで折り返した新潟は、後半立ち上がりから攻勢を強めると、67分に待望の同点ゴールを奪う。ボックス付近でボールを回して岡山を揺さぶり、ペナルティエリア右から新井泰貴がクロスを送る。ファーの奥村仁が頭で折り返し、ゴール前に詰めていた白井永地が押し込んだ。
お互いに勝ち越しの1点を呼び込むことはできず、勝ち点「1」ずつを分け合った。新潟は14試合未勝利、岡山は6試合未勝利となった。次節は18日に行われ、新潟は敵地で東京ヴェルディと、岡山はホームでセレッソ大阪と対戦する。
【スコア】
アルビレックス新潟 1−1 ファジアーノ岡山
【得点者】
0−1 24分 一美和成（岡山）
1−1 67分 白井永地（新潟）
