GKアリソンの復帰時期は未定？ リヴァプール指揮官「回復のスピード次第」
リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、ブラジル代表GKアリソンの復帰時期を予測することは難しいと語った。3日、イギリスメディア『BBC』が伝えている。
アリソンは9月30日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第2節のガラタサライ戦（●0−1）に先発出場したが、ハムストリングを痛めた影響で56分にギオルギ・ママルダシュヴィリとの交代を余儀なくされた。試合後にはアルネ・スロット監督が今月4日に行われるプレミアリーグ第7節のチェルシー戦の欠場を明言していた。
状態に注目が集まっているなか、イギリスメディア『アスレティック』の報道によると、検査を受けたアリソンは約6週間の離脱を余儀なくされる模様で、復帰するのは11月のインターナショナルウィーク明けとなることが伝えられていた。
そんなアリソンの復帰時期について聞かれたスロット監督は「回復のスピード次第だ」と明確な言及を避けながら、次のように続けた。
「土曜日（4日を欠場すること）は明らかだ。彼はブラジル代表としても出場しないし、インターナショナルブレイク後の最初の試合に出場できるかも疑問だ。しかし、その後は状況が早まったり、遅くなったりすることがある。何日、何週になるかというのを予測することは常に難しいことだが、次の試合、そしてブラジル代表には帯同しない」
