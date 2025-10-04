「そろそろかな、と期待していた」名古屋の長谷川監督もにんまり。期待の24歳が加入後初得点「勇大が決めてくれた良かった」

