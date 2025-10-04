「そろそろかな、と期待していた」名古屋の長谷川監督もにんまり。期待の24歳が加入後初得点「勇大が決めてくれた良かった」
名古屋グランパスは10月４日、J１第33節でセレッソ大阪とホームで対戦。37分にMF野上結貴、45分にFW木村勇大がネットを揺らす。85分に直接FKを決められたが、最後までリードを守り抜き、２−１で勝利した。
結果的に決勝点となった木村のゴール。今夏に途中加入した24歳にとり、待望の移籍後初得点だ。試合後のフラッシュインタビューで、長谷川健太監督は「今週、良い感じでトレーニングしてくれていたので、そろそろかな、と期待はしていました」と明かす。
チームとしての得点力アップへ。元FWの指揮官も木村の活躍を喜ぶ。
「なかなかフォワードの選手もプレッシャーがあり、難しい試合が続くなかで大変だと思いますけど、やっぱりフォワードが決めないと、複数得点だったり、チームに勢いが出ない。今日は勇大が決めてくれた良かった」
３試合ぶりの白星を掴んだ名古屋は、試合終了時点で16位から暫定で14位に浮上。長谷川監督は「まだまだ難しい状況が続いていると思いますが、１試合ずつ、勝点を積み上げていきたい」と意気込んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】みんな待っていた！ 木村勇大、待望の加入後初ゴール！
