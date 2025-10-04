長崎が“大一番”制してJ２暫定首位浮上！ E・ジュニオ＆松本弾で３位の千葉を２−０撃破、14戦無敗と好調キープ！
Jリーグは10月４日、J２第32節のジェフユナイテッド千葉対V・ファーレン長崎をフクダ電子アリーナで開催。２−０で長崎が快勝を収めた。
自動昇格ラインをまたぐ３位・千葉と２位・長崎の上位対決。先制はアウェーの長崎だった。
45分、マテウス・ジェズスが中央をドリブルで持ち上がり、スルーパスを供給。抜け出したエジガル・ジュニオが、ペナルティエリア左から左足でふわりとしたシュートを放つ。これがGKの頭上を抜き、ゴール右に吸い込まれた。
後半は千葉が攻勢を強める。60分、椿直起のクロスに反応した呉屋大翔のシュートは枠を捉えられず。67分のイサカ・ゼインのミドルはGKの正面に。なかなかチャンスを活かせない。
すると72分、松本天夢がヘディングでネットを揺らし、長崎が追加点。このまま90分を終え、リードを守った長崎が大一番を制し、14試合負けなしで暫定ながら首位に浮上した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
