アルゼンチン代表、アメリカ遠征のメンバー発表…メッシら主力＋初選出3名
アルゼンチンサッカー協会は3日、10月に行われる国際親善試合の2試合に臨むアルゼンチン代表のメンバーを発表した。
FIFAワールドカップ26南米予選を首位で通過した世界王者は10月に開催地アメリカへ赴き、10日にマイアミでベネズエラ代表と、13日にシカゴでプエルトリコ代表と対戦する。
リオネル・スカローニ監督はFWリオネル・メッシやMFアレクシス・マック・アリスターら主力を順当に選出。また、28歳のGKファクンド・カンベセス、21歳のDFラウタロ・リベロ、26歳のMFアニバル・モレノがA代表初招集を受けた。
アルゼンチン代表のメンバーは以下の通り。
▼GK
エミリアーノ・マルティネス（アストン・ヴィラ／イングランド）
ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）
ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス／イングランド）
ファクンド・カンベセス（ラシン・クラブ）
▼DF
ゴンサロ・モンティエル（リーベル・プレート）
ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）
レオナルド・バレルディ（マルセイユ／フランス）
ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）
マルコス・セネシ（ボーンマス／イングランド）
ラウタロ・リベロ（リーベル・プレート）
マルコス・アクーニャ（リーベル・プレート）
ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）
▼MF
レアンドロ・パレデス（ボカ・ジュニオルス）
アニバル・モレノ（パルメイラス／ブラジル）
ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／MLS）
エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）
ニコラス・パス（コモ／イタリア）
ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）
アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）
ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
▼FW
ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード／スペイン）
リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／MLS）
ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）
フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）
ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）
