「鈴木彩艶がいるのに必要なのか」ドイツ古豪の正守護神が日本代表入りも？ JFAの“接触報道”に中国驚き！「W杯優勝の最後のピースを完成させる」
ドイツの大手紙『ビルト』は先日、日本サッカー協会（JFA）がブンデスリーグの古豪ブレーメンで今季から正GKを務めるミオ・バックハウス（日本名：長田澪）の日本代表招集を模索していると報じた。JFAの代表団がブレーメンを訪問し、会談したという。
現在21歳の守護神はドイツ人の父と日本人の母を持ち、幼少期に川崎フロンターレの下部組織に所属。U-15日本代表に選出された経験もあるが、その後はドイツの年代別代表に選ばれてきた。
これほどの逸材であれば、日本代表へ勧誘するのはいわば当然の流れだが、日本代表には、23歳にして絶対的守護神として君臨するパルマの鈴木彩艶がいることもあり、この動きは驚きを与えたようだ。
中国のメディア『直播吧』がこのニュースを報じると、同国のファンからは「鈴木彩艶がいるのに必要なのか」「日本には優秀なGKが不足していない」「パルマの選手よりも素晴らしい」「ワールドカップ優勝のために最後のピースを完成させる」といった声が上がった。
バックハウスが日本とドイツのどちらのA代表を選択するのか。今後の決断に注目が集まっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】パラグアイ＆ブラジルと対戦！南米勢との連戦に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
