「挿しっぱなしOK」なSSDが5,000円台。内蔵ストレージ盛る時代は終わったのか？
今回のセールで買うべきSSDはコレかも？
PC、スマホ、タブレット選びでいつも頭を悩ませるのが内蔵ストレージどれだけ盛るか問題。メーカーによってはストレージを増やすだけで一気に値段跳ね上がって、予算的に苦しくなりますよね…。
そんなときによさそうな解決方法がこれ。
アイ・オー・データの超小型SSD。今なら10％OFFで5,380円ですよ！
装着例を見たら、小さすぎてビビる
ちっさいなこれ！
PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。装着例を見るとあまりの小ささにちょっと引きますね…。
しかしこのサイズのおかげで、PCでは出っ張りが気になりにくく、スマホもケースをつけたままでも接続できる形状なので、ぶっ挿したまま運用もOK。紛失や置き忘れも防げるってわけ。
なおかつ、256GBや512GB拡張できるのすごすぎる…。挿しっぱなし運用も確かに実用的そうだなぁ。
転送速度はエントリークラスだけど、データ保管先としてアリじゃないか？
ちなみに転送速度は読み込み450MB/s、書き込み400MB/sと外付けSSDではエントリークラスですね。
しかし、まぁ…十分でしょう！
高画質動画編集で常に読み書きしたり、ゲームのデータストレージとして使うにゃ不向き（熱も発生しますしね）ですけど、外付けHDDやUSBメモリ、microSDカードよりも遥かに高速。写真や動画、音楽の保管先ストレージとしては十分なスペックだと思います。
…えっ、MacのTimeMachine（自動バックアップ機能）にも対応してるって？ 最高じゃん！
というわけで、スマホ・PCの内蔵ストレージを盛ろうか否か…。と悩んでいる人は、こちらも検討してみてください。
内蔵ストレージが多いほうが便利なのは事実。でも、うまく使い方にマッチすれば、コスト抑えて使える容量増やせますから。
Source: Amazon