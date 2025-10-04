Image: Amazon

今回のセールで買うべきSSDはコレかも？

PC、スマホ、タブレット選びでいつも頭を悩ませるのが内蔵ストレージどれだけ盛るか問題。メーカーによってはストレージを増やすだけで一気に値段跳ね上がって、予算的に苦しくなりますよね…。

そんなときによさそうな解決方法がこれ。

IODATA 外付け SSD 超小型 256GB SlimSSD 5,380円 Amazonで見る PR PR

アイ・オー・データの超小型SSD。今なら10％OFFで5,380円ですよ！

装着例を見たら、小さすぎてビビる

ちっさいなこれ！

PCやスマホとの接続時、出っ張りはわずか約8.5mm。装着例を見るとあまりの小ささにちょっと引きますね…。

しかしこのサイズのおかげで、PCでは出っ張りが気になりにくく、スマホもケースをつけたままでも接続できる形状なので、ぶっ挿したまま運用もOK。紛失や置き忘れも防げるってわけ。

なおかつ、256GBや512GB拡張できるのすごすぎる…。挿しっぱなし運用も確かに実用的そうだなぁ。

転送速度はエントリークラスだけど、データ保管先としてアリじゃないか？

ちなみに転送速度は読み込み450MB/s、書き込み400MB/sと外付けSSDではエントリークラスですね。

しかし、まぁ…十分でしょう！

高画質動画編集で常に読み書きしたり、ゲームのデータストレージとして使うにゃ不向き（熱も発生しますしね）ですけど、外付けHDDやUSBメモリ、microSDカードよりも遥かに高速。写真や動画、音楽の保管先ストレージとしては十分なスペックだと思います。

…えっ、MacのTimeMachine（自動バックアップ機能）にも対応してるって？ 最高じゃん！

というわけで、スマホ・PCの内蔵ストレージを盛ろうか否か…。と悩んでいる人は、こちらも検討してみてください。

内蔵ストレージが多いほうが便利なのは事実。でも、うまく使い方にマッチすれば、コスト抑えて使える容量増やせますから。

