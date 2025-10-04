藤原紀香『新テニスの王子様』ミュージカルで人気キャラに「これ以上の適任いない」ファン絶賛の“奇跡のキャスティング”

藤原紀香が、10月3日に開幕したミュージカル『新テニスの王子様』The Fifth Stageに、人気キャラクター・跡部景吾の母親である跡部瑛子役で特別映像出演すると発表された。そのキャスティングに、絶賛の声が相次いでいる。

「跡部瑛子の人物設定は、まさに規格外です。元スパイという経歴、ペットはトラ、そしてヘリコプターでさっそうと退場するという圧倒的な存在感を放つ人物で、さらには抜群のスタイルの持ち主としてファンからも知られています。今回、公開された映像では、紀香さんは赤いドレスに身を包んで登場し、大胆にスリットが入ったスカートから伸びる美脚と、腕を組んだ堂々たるたたずまいは、まるで原作から飛び出してきたかのような完成度でした」（スポーツ紙記者）

そんな紀香の大抜擢にXでは、

《納得しかない》

《これ以上の適任いない》

《神キャスティング》

と、高い評価があがっている。

芸能プロ関係者も太鼓判を押す。

「原作漫画の『テニスの王子様』は、1999年に『週刊少年ジャンプ』で連載を開始しました。その後、2009年には第2シリーズの『新テニスの王子様』となり、25年以上にわたって愛され続けている作品です。2003年から始まったミュージカル『テニスの王子様』、通称『テニミュ』も20年以上の歴史を持ち、多くの人気俳優を輩出しています。長年のファンが多い作品だけに、キャラクターの実写化には厳しい目が向けられることも少なくありません。とくに、跡部瑛子のような強烈な個性を持つ登場人物の場合、ビジュアルだけではなく、ゴージャス感なども求められますが、54歳とは思えないスタイルと華麗なオーラを持つ紀香さんはぴったりです」

今回の起用はどのように決まったのか?

「同作の演出を担当する上島雪夫氏は、2015年、紀香さんが主演を務めたミュージカル『南太平洋』で監督を務めていました。おそらく同氏からの強い推挙があったのでしょう。紀香さんは今回の映像出演にあたり、『跡部家の誇りと品格、そして母として息子を信じ抜く揺るぎない愛を兼ね備えた跡部瑛子として、皆さまの心に残れば幸いです』とメッセージを送り、最後には『今後とも息子・跡部景吾をよろしくお願いします。そして、新テニミュの仲間たちも最高よ by 跡部瑛子』と、キャラクターになりきった、粋なコメントでファンサービスしています。こうしたプロ意識の高さも、今回の起用を後押ししたに違いありません」（同前）

ファンの期待に応えた“奇跡のキャスティング”が、『新テニミュ』にさらなる話題と盛り上がりをもたらしている。