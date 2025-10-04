女優の沢尻エリカの妖艶最新ショットが話題になっている。

写真家で映画監督の蜷川実花氏が10月3日、Instagramを更新。蜷川氏がディレクションする女性ファッション雑誌『Mgirl』（エムガール）最新号のショットを公開した。

《「Mgirl」最新号が10月24日に発売されます》とつづり、木村拓哉の表紙の写真と沢尻の最新ショットをアップしている。

沢尻について蜷川は《久しぶりのエリカは相変わらず可愛い おもしろいで ほんと最高。大人なエリカを撮れたと思うのでみてほしい!》などと記した。

背中丸出しのドレスに身を包んだ沢尻は髪をアップにし、濃い色の口紅をつけて横を向き、妖艶さを漂わせている。

Instagramのコメント欄にはファンから

《久しぶりのエリカ様 眼福です》

《エリカ様美しすぎます》

《妖艶な雰囲気がめっちゃ素敵です 色気がハンパない》

など、称賛の声が相次いでいる。また、

《そろそろNetflix作品で映画、ドラマの本格女優復帰してほしいです》

と、沢尻の女優復帰を待ち望む声もあがっている。

スポーツ紙記者が言う。

「沢尻さんは2019年11月、合成麻薬MDMAとLSDを所持したとして、麻薬取締法違反容疑で逮捕され、芸能活動を休止しました。2020年2月に懲役1年6月、執行猶予3年の刑が確定。当初は女優復帰については考えてないと話していましたが、2024年2月に初主演の舞台『欲望という名の電車』で、約4年ぶりに女優復帰を果たしています。映画やドラマでの本格的な復帰をファンは待ち望んでいます」

沢尻といえば、2023年8月に『FRIDAY』で、ヴィンテージ眼鏡店を経営する岡本竜氏との半同棲を写真とともに報じられた。当時、岡本氏は本誌の取材に『俺にとっては、ピュアで純粋な、ちょっとアホな女のコやから。それが愛なのかわからないけど、そういう人間って、かわいいじゃないですか』と、順調な交際ぶりを語っていた。しかし、その約1年半後、『NEWSポストセブン』で、2024年夏ごろに破局していたことが明かされた。

芸能記者が言う。

「ここ数年は、金髪ロングヘアやコーンロウヘアと個性的な髪型を見せていた沢尻さんですが、2025年4月にイメージモデルに就任したカラーコンタクトブランド『Kaica』では一変、黒髪ミディアムの“清楚姿”に激変していました。さらに、公開されたインタビューでは『いま、やりたいことがいっぱいあって、お芝居の延長線上で自分の夢があるんですけど、内容は自分のなかだけの秘密なんですけども、2024年から引き続き、その夢のために自分のなかでがんばっているところがある』と打ち明けていました。2024年といえば、岡本氏と破局した時期ともかぶります。39歳を迎えた彼女にとって、まさにいまは、恋愛よりも女優業を専念する正念場といったところでしょう。舞台やNetflixなどの配信系では、次々とオファーもあるようなので、熱演を観られる日が近いと思います」

蜷川氏による最新ショットは“妖艶系”だが、“清楚系”エリカ様の演技が見たいファンも多いそうだ。