¡ÚÂîµå¡Û¾¾Åçµ±¶õ¤ÏÀ¤³¦1°Ì²¦Á¿¶Ö¤ËÇÔ¤ì¥Ù¥¹¥È4¤Ê¤é¤º¡¡ÆüËÜÀª¤Ï¥Ù¥¹¥È8¤Ç»Ñ¾Ã¤¹¡ÒÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¡Ó
¡þÂîµå WTTÃæ¹ñ¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å(9·î25Æü¡Á10·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ)
4Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢¾¾Åçµ±¶õÁª¼ê¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯24°Ì¡Ë¤¬²¦Á¿¶ÖÁª¼ê¡ÊÆ±1°Ì/Ãæ¹ñ¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£0¡Ý3¤È¤¢¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè4¥²¡¼¥à¤Ç¤ÏºÇÂç4¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¥²¡¼¥à¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢1¡Ý4¡Ê7¡Ý11¡¢8¡Ý11¡¢3¡Ý11¡¢11¡Ý9¡¢7¡Ý1¡Ë¤ÇÇÔÀï¡£¥Ù¥¹¥È4¿Ê½Ð¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÎÆüËÜÀª¤Ï¡£¾¾ÅçÁª¼ê¤È±§ÅÄ¹¬ÌðÁª¼ê¡ÊÆ±33°Ì¡Ë¤Î¥Ù¥¹¥È8¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÆüËÜÀª¤Îº£Âç²ñ»î¹ç
¡ã1²óÀï¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-0 éÈô¡Ê11-6¡¢11-7¡¢11-7¡Ë
¼ÄÄÍÂçÅÐ 1-3 ¥«¥ë¥Ç¥é¥Î¡Ê11-6¡¢6-11¡¢5-11¡¢8-11¡Ë
茺ÅÄ°ìµ± 3-1 V.¥¤¥·¥¤¡Ê10-12¡¢11-6¡¢11-1¡¢11-8¡Ë
Ä¥ËÜÃÒÏÂ 2-3 ÄÄ½ÓèÅ¡Ê11-8¡¢10-12¡¢8-11¡¢11-8¡¢9-11¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ¥¯¥Ó¥¯¡Ê11-1¡¢11-13¡¢11-8¡¢11-9¡Ë
¸Í¾åÈ»Êå 3-0 ¥«¥Ê¥Ã¥¯ ¥¸¥ã¡¼¡Ê11-9¡¢12-10¡¢11-6¡Ë
¡ã2²óÀï¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-1 ¥Õ¥é¥ó¥Ä¥£¥¹¥«¡Ê8-11¡¢11-9¡¢11-6¡¢11-8¡Ë
茺ÅÄ°ìµ± 3-2 ¥ª ¥¸¥å¥ó¥½¥ó¡Ê9-11¡¢12-10¡¢11-8¡¢7-11¡¢11-4¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-2 ÎÓ繇¼ô¡Ê11-9¡¢11-6¡¢8-11¡¢10-12¡¢11-8¡Ë
¸Í¾åÈ»Êå 1-3 ÎÓ»íÅï¡Ê7-11¡¢13-11¡¢2-11¡¢8-11¡Ë
¡ã3²óÀï¡ä
¾¾Åçµ±¶õ 3-2 ÎÂÌ÷ÖÂ¡Ê11-4¡¢9-11¡¢11-8¡¢8-11¡¢11-8¡Ë
茺ÅÄ°ìµ± 2-3 ÄÄ½ÓèÅ¡Ê11-13¡¢8-11¡¢11-9¡¢11-4¡¢8-11¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 3-1 ¥â¡¼¥ì¥´¡¼¥É¡Ê11-9¡¢11-6¡¢7-11¡¢11-3¡Ë
±§ÅÄ¹¬Ìð 0-4 ÎÓ»íÅï¡Ê8-11¡¢7-11¡¢6-11¡¢5-11¡Ë
¾¾Åçµ±¶õ 1-4 ²¦Á¿¶Ö¡Ê7-11¡¢8-11¡¢3-11¡¢11-9¡¢7-11¡Ë