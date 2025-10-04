韓国の政治家で、松の木党代表のソン・ヨンギル氏（宋永吉＝６２）が３日、自身の公式フェイスブックを更新。飲酒運転の当て逃げ・替え玉出頭などで有罪判決が下り、現在服役中の歌手・キム・ホジュン（３４）から届いた直筆の手紙を公開した。

ソン代表は、違法な政治資金の容疑で有罪判決を受け収監された際、キム・ホジュンと同じ棟で過ごしたと明かし「立場は違ったが、最もつらく困難な時期に、狭い空間で交わした会話と小さな気遣いは、互いに大きな慰めとなった」とつづった。

そして最近、夫人とキム・ホジュンの面会に行ったとし「彼の顔は格別に清らかに見えた」「この試練がキム・ホジュン氏に、より深い苦しみと愛を体験させ、世界的歌手になるための鍛錬の歳月となることを願う」と励ましたことを報告した。

キム・ホジュンの手紙には「全てが私の過ち」「一日も忘れず反省している」などと書かれており、ソン代表は「手紙から彼の真心を読み取った」「過ちは消せないが、真摯な反省と新たな出発への心は尊重されるべきだと信じている」とエールを送っている。

キム・ホジュンは２０２４年５月、飲酒運転によりタクシーへ衝突するという事故を起こしながらも、現場から逃走。また警察からの再三の出頭要請に応じなかった上、マネジャーに替え玉出頭させ、世間から猛批判を浴びた。

その後、裁判で懲役２年６カ月の判決が下され、これを不服として最高裁へ上告手続きを行ったが、一転して上告を放棄し、実刑が確定した。