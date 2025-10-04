家族ケアと仕事の両立「経営層が企業内支援を」「悩んだらプロに相談」「同じ境遇の人と対話」…識者に聞く

ワーキングケアラー＜５＞

家族のケアと仕事に奮闘するワーキングケアラー。

どうしたら両立できるのか、周囲はどのように支援していくべきなのか。介護問題に詳しい識者ら３人に話を聞いた。

石田遥太郎さん 日本総研シニアマネジャー

核家族化が進み、共働きが増えた今、かつての「嫁介護」という言葉はなくなりつつあり、自分の親は自分で介護することが当たり前となってきた。別居しながらの介護や、晩婚化で子どもと親の両方を見る「ダブルケア」も珍しくない。仕事との両立はますます大変になっている。

経済産業省が昨年３月にまとめた「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」では、介護離職の防止対策は、人的資本経営や人材不足に対するリスクマネジメントの観点からも重要と指摘している。まずは企業の経営層がワーキングケアラーの支援に力を入れると発信することが重要だ。そうすることで、サポート態勢の構築など、社内の機運が高まるケースは多い。他社の先進的な取り組みも参考になる。

ただ、介護離職は全面的に否定されるものではない。「自分の親は最後まで自分で見たい」という思いも、大切にされるべきだ。

問題は、仕事と介護を両立したいと考えている人が離職してしまうことだ。離職しても同じ会社に復職できたり、長く培ってきた経験や技術をいかして同じ業界で活躍できたりするような仕組みも求められる。

介護は個人だけの問題ではない。企業の、社会の問題だ。ワーキングケアラーだけでなく、周囲で支える同僚、仲間を支援することも大切だ。

佐々木裕子さん チェンジウェーブグループ社長

独立行政法人「労働政策研究・研修機構」が２０２０年に公表した調査によると、正社員として働くワーキングケアラーの８割以上は介護に専念するよりも、「仕事も頑張りたい」と回答している。まず自分がどう働きたいか、どう生きたいかを念頭におき、介護の態勢を考えることが大事だ。

私自身、母親の介護をしていた父親が突然亡くなり、遠距離介護を余儀なくされた。働きながら、母親を見つづけるのは不可能。自治体の地域包括支援センターに相談し、公的な介護保険サービスや保険外サービスを駆使して、マネジメントに徹した。プロの力を借りて日々変化する母親の様子を把握できた。

家族も大切だが、自分の人生も大事だ。すべてを自分で担うことが家族を幸せにすることではない。知識も経験も豊富なプロが行う介護の方が、要介護者の生活の質が上がる面もあるだろう。

介護は情報戦といわれる。悩んだら、ためらわずにプロに相談するべきだ。知識があれば、不安もトラブルも減る。過剰な配慮によって、働く機会を失うこともなくなるはずだ。介護は誰もが当たり前に直面するという前提で、若いうちから積極的に情報収集しておくことが大切だ。

津止正敏さん 立命館大名誉教授

未婚や共働きの増加などの影響で、男性介護者が増えている。介護はプライベートな領域のことで職場で話題になりにくいが、ワーキングケアラーの中心世代である４０、５０代男性の人間関係は職場中心だ。相談したり、愚痴をこぼしたりする場がなく、一人で悩みを抱え込んでしまうといったケースは少なくない。

介護者の会には、同じ境遇の人が集まる。参加の利点は、「大変なのは自分だけじゃない」「一人ではない」と感じられることだ。

「イライラして、思わず手を上げそうになった」など、経験者でなければ分かり合えない心情や行動が話題になった時、「あってはならない」という模範解答ではなく、「わかる」「俺ならこうする」という共感の声が返ってくる。心を落ち着かせ、勇気を得られる。「先輩」の話は、自分が向かう先の予習にもなる。

悩みや問題が深刻化してから会に参加する人が多いが、もっと早く足を運んでほしい。気持ちや頭の中を整理するのにきっと役立つはずだ。知人や家族と一緒に参加するのもおすすめだ。２００９年に「男性介護者と支援者の全国ネットワーク」を設立した際に数えるほどだった、男性介護者の会は現在、全国に１５０以上ある。所在地や活動予定は、地元の社会福祉協議会などで教えてもらえる。（おわり。山田朋代が担当しました）