夏の終わりに保護された黒い子猫きょうだい。その後2匹は、それぞれのペースで人馴れ・家猫訓練に励んでいるようで……。

慎重派な弟猫と甘えん坊な姉猫、それぞれの様子を捉えた動画は公開後わずか1日で1万再生を突破するとともに、「可愛いな～」「お姉ちゃんと一緒に早くゴロニャンになりますように」との声が寄せられています。

【動画：夏の終わりに保護された黒猫の赤ちゃん２匹→小さな体を撫でていると…思わず頬がゆるむ『素敵な展開』】

自ら捕獲機に入った黒猫きょうだい

小さな体に黒い被毛を纏った2匹の子猫きょうだい。見た目はそっくりでも、性格は異なるようで―。『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』に投稿されたのは、保護子猫きょうだいの動画です。

保護猫活動家である動画投稿者さんと子猫きょうだいの出会いは2025年、夏の終わりのこと。その日、保護活動に出向いた現場にて捕獲機を設置したところ、中に入っていたのがこの2匹だったといいます。

新たな環境への緊張や人への警戒心もあってか、保護当初は威嚇が止まなかったという黒猫きょうだい。動画内には、投稿者さん宅にて人馴れ訓練に励む弟猫さんと、すっかり心を開いた姉猫さんの様子が記録されていました。

新たな環境に緊張する弟猫と、早くに適応した姉猫

動画冒頭にはキャットタワーの棚板で身を縮め、唸り声を発する弟猫さんが。伏せたお耳はもちろん、カメラを見据える瞳孔がまん丸であることからも、彼が緊張状態にあることがうかがえるなか、投稿者さんは、小さな体をそっと撫でつづけたといいます。

人の手の優しさとぬくもりを伝えるかのようなスキンシップが行われる傍らには、姉猫さんの姿も。彼女は投稿者さんが信頼できる人であること、お部屋が安全な場所であることを理解しているようで、落ち着いた佇まいを呈していたのだとか。

投稿者さんの優しい手に、眠気を誘われた姉猫は……

次のシーンには、そろりそろりとした足取りでその場から移動する弟猫さんの様子も。彼はカメラをシャーッ！と威嚇したのち、定位置であるペット用二段ベッドの下に身を潜めてしまったとのこと。投稿者さんの手を受け入れるには、あともう少しだけ時間が必要なようです。

姉猫さんはその場に留まり、投稿者さんとの触れ合い。動画終盤には、投稿者さんの手に顎を乗せ、目を閉じる姉猫さんの姿が捉えられていました。弟猫さんが心を開くのも、きっと時間の問題。2匹仲良く投稿者さんに甘える日が、すぐにやってくることでしょう。

甘えん坊な姉猫さんと、慎重派の弟猫さん。保護後の黒猫きょうだいを記録した動画には、「お姉ちゃんと違ってお目々まん丸でまだ警戒中だけど、ナデナデさせてくれるいい子だねー。お姉ちゃんと一緒に早くゴロニャンになりますように」「お姉ちゃん、なでなでの順番をずっと待っていたみたい。弟くん、定位置がまだ安心する場所なのねー」「ウーウー唸りながらも触らせてくれるから弟くんの陥落も近いかな？」との声が寄せられています。

過去にもたくさんの猫ちゃんを保護しては里親さんとのご縁を結ばれてきた動画投稿者さん。活動の様子は、人気YouTubeチャンネル『うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel』でご覧いただけます。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「うにむぎはちチャンネル UniMugiHachi Channel」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。