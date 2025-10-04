ジャイアンツから解任されたボブ・メルビン監督（６３）が日本球界入りを熱望した。

メルビン氏は地元紙「サンフランシスコ・クロニクル」の電話インタビューに答え、２年連続でプレーオフ進出を逃した今季について「望んでいたような終わり方ではありませんでしたが、後悔は全くありません」と振り返った。そして今後について「ずっと日本で監督をしたいと思っていました。それが現実的がどうか分かりませんが、それはずっとやりたかったことです」と語った。

メルビン監督は２００３年にマリナーズの監督に就任して以降、ダイヤモンドバックス、アスレチックス、パドレス、昨季からジャイアンツと５球団の指揮を執った。マリナーズではイチロー、アスレチックスでは松井秀喜、パドレスではダルビッシュ有など日本の一流選手と深く交流。アスレチックス時代の１２年と１９年にはＭＬＢ日本開幕戦で来日している。

「私はエリート中のエリートを輩出してきましたが、彼らの野球スタイルが好きです。そこで野球を観戦する時間は本当に楽しかった」と日本への思いを熱く語った。

具体的な球団名などは明かさなかったが、この発言を取り上げた米メディア「ザ・ビッグ・リード」は「候補はメジャーリーグ３０球団ではない。つまり読売ジャイアンツだ」と報じた。

メジャー歴代２０位の監督通算１６７８勝を挙げ、３度の最優秀監督賞に輝いているメルビン氏は２４年からジャイアンツ監督を務め、２年目の今季は８１勝８１敗で地区３位に終わり、９月２９日（同３０日）に解任が発表された。