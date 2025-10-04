¥ä·³²øÎÏÃË¡¢HR³Î¿®¢ª¤Þ¤µ¤«¤Î·ë²Ì¤ËÂç¹²¤Æ¡ÖÇÏ¼¯¤²¤¿¥×¥ì¡¼¡×¡¡¼«µÔÅª¤Ë¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Ï¥Þ¥Í¤¹¤ë¤Ê¡×
¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎWCSÂè3Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWCS¡ËÂè3Àï¤ò4-0¤ÇÀ©¤·¡¢ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£²÷¾¡¤·¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢35ºÐ¤ÎÂçË¤¥¸¥ã¥ó¥«¥ë¥í¡¦¥¹¥¿¥ó¥È¥ó³°Ìî¼ê¤¬ÀÖ¤ÃÃÑ¤ÎÄÁ¥·¡¼¥ó¤â¡£ËÜ¿Í¤¬»î¹ç¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Î³§¡¢¥Þ¥Í¤¹¤ë¤Ê¤è¡×¤Ê¤É¤È¼«µÔÅª¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¡¼¥ê¥ó¥º»þÂå¤Î2017Ç¯¤Ë59ËÜÎÝÂÇ¡õ132ÂÇÅÀ¤Ç2´§¡£MVP¤Ë¤âµ±¤¤¤¿35ºÐ¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¹²¤Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎWCSÂè3Àï¡£0-0¤Î2²ó¡¢¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ÏÁê¼êº¸ÏÓ¥¢¡¼¥ê¡¼¤ÎÊÑ²½µå¤òÂª¤¨¤¿¡£ÂÇµå¤Ï¥ì¥Õ¥È¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ËÜÎÝÂÇ¤ò³Î¿®¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤ÏÍº¶«¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤é°ìÎÝ¤Ø¡£¤À¤¬¡¢ÂÇµå¤Ï»×¤¤¤Î¤Û¤«¿¤Ó¤ºº¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÄ¾·â¤·¡¢¹²¤Æ¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¾å¤²¤ÆÆóÎÝÂÇ¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£ÃÏ¸µ¶É¡ÖYES¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢»î¹ç¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥È¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¢¤ÎÇÏ¼¯¤²¤¿¥×¥ì¡¼¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÏÎ©¤ÁÄ¾¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Ê¤¼¤«¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÏ¢·È¤ä½Ö´Ö¤âÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À¡£ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¥Þ¥Í¤¹¤ë¤Ê¤è¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤éÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï4Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö5Æü¡Ë¤«¤é¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦¡£
