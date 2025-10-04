「ピッタリ・ダボダボ苦手」な40・50代へ！【ユニクロ】この秋買いたい♡「ゆるっとT」

大人のTシャツ選びは難航しがち。ぴったりだと体のラインが出て気になる、ダボダボだとカジュアルになりすぎる……なんてことも。そこでおすすめなのが【ユニクロ】の「ゆるっとT」です。ほどよくリラックス感のあるシルエット、それでいてオシャレ見えも叶えてくれそうな優れものがずらり。40・50代の強い味方になる予感大なので、ぜひチェックして。

凹凸のあるワッフル素材とリラックスシルエットがポイント

【ユニクロ】「ワッフルT / 長袖」\1,990（税込）

毎年大人気のワッフルT。表面に立体感があり、通常のロンTと違って一枚でも表情が出せるのが魅力。肩が落ちたほどよいリラックス感のあるシルエットで抜け感を演出。ウエストインしてもアウトしてもきまりそうなラウンドヘムも嬉しいポイントです。袖口はリブになっているので、腕まくりしたときにもたぽっと可愛いシルエットをキープしてくれそう。

一枚でもレイヤードでも活躍するさらっとロンT

【ユニクロ】「ソフトコットンラウンドヘムT / 長袖」\1,990（税込）

今着るのにぴったりな薄手トップスを探しているなら、このラウンドヘムTがおすすめ。実は筆者も普段から愛用中。柔らかくさらっとしたコットン100%素材で着心地抜群。ゆったりシルエットで、体型カバーしつつ抜け感をプラスしてくれます。一枚で着るのはもちろん、裾がラウンド × 薄手なのでレイヤードにも活躍。これからの時期は、スウェットやセーターの中に仕込んで裾を少し出しても、オシャレ感がアップしそうです。

ニット見えする変わり種！ ふんわりフリースT

【ユニクロ】「ソフトニットフリースクルーネックT」\1,990（税込）

毎年大人気のソフトニットフリースT。筆者も前モデルのものを持っていますが、とにかく柔らかく気持ち良いんです。こだわりの色味で、まるでニットのような風合いに仕上げてあるのが魅力。チクチク感もなく洗濯機もOKなので、セーターの着心地やケアが大変と感じている人にもおすすめ。着丈も長すぎることなく、ほどよいリラックスシルエットで、年代問わずに着こなせそうな一枚です。

絶妙なVネックで大人っぽく着こなせるフリースT

【ユニクロ】「ソフトニットフリースVネックT」\1,990（税込）

“ソフトニットフリース” シリーズに、今季は待望のVネックが登場。筆者も店頭で見つけて「可愛い！」と早速試着しました。絶妙な深さのVネックで、セクシーになりすぎずに大人っぽい雰囲気を演出できそう。「裏面はなめらかで肌ざわりのよいジャージー素材」（公式オンラインストアより）のため、袖を通した瞬間につるんと気持ち良いのも魅力。もともとゆったりシルエットだけど、あえてオーバーサイズを選んで抜け感たっぷりに着こなすのアリかも。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：小沢 鳴子