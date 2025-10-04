26日からは2往復に

北九州空港を拠点とする航空会社、スターフライヤーが2025年10月3日、新路線「福岡〜仙台線」を開設しました。航空機をリアルタイムに追跡できるサイト「フライトレーダー24」によると、初便となった7G97便は、同日13時前、仙台空港へと到着しています。

【動画】盛大だ…これがファン待望の「黒い飛行機仙台降臨」実際の様子です

スターフライヤーは、国内の航空会社で初めて国内線仕様機に個人モニターを全席導入するなど、コストパフォーマンスに優れた航空会社として旅行ファンに知られています。

同社の福岡〜仙台線は10月3日から25日までは1日1往復（2便）、そして26日からは1日2往復（4便）での運航を予定しているとのこと。これまで、スターフライヤーの定期便が就航している最北の空港は羽田空港です。今回の仙台便の開設で、東京以北に定期便を開設することになります。

初便出発時の福岡空港、および到着時の仙台空港では式典が開催されたほか、同便の仙台空港到着時には、放水アーチによる出迎えが行われています。

同社の公式SNSでは初便の就航の様子を時系列順に紹介しており、ユーザーからは「ずっと待ってました！」「黒い機体は、東北地方の皆様にも憧れの存在になる。と思います」「ちょほんまに見たかったかも」「うわー！素晴らしい路線、素晴らしい航空会社」といったコメントが寄せられています。