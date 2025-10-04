◇プロ野球パ・リーグ ロッテ-日本ハム(4日、ZOZOマリン)

ロッテ・種市篤暉投手が5回無失点で降板となりました。

シーズン終盤から好投を取り戻していた種市投手。この日も幸先よく初回2アウトまで重ねます。しかし続く打者に四球を許し、野村佑希選手からもヒットを浴びるなどで1、2塁のピンチ。それでも無失点で抑えました。

すると2回以降は2イニング連続で三者凡退。三振も奪いながら好投を続けます。4回には、この日2つ目の四球でランナーを背負いましたが、ここも無失点に抑えました。

その裏には犠牲フライで得た1点の援護を受けた種市投手。直後の5回も3人で締めると、勝利投手の権利を持って降板しました。この日は5回で78球を投げ、被安打1、奪三振7、与四球2、無失点と見事な投球を見せました。試合前時点から5回で降板することが決まっていたという種市投手。今季最終登板で見事な投球を披露しました。

対する日本ハム先発は、伊藤大海投手。ロースコアで進む投手戦の展開となっています。

この日は日本ハムがシーズン最終戦。ロッテは明日のソフトバンク戦でシーズン最終戦を迎え、予告先発は小島和哉投手と発表されています。