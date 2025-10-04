ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡¡ÂçÉô²°¤À¤Ã¤¿³Ú²°¤Ç¸åÇÚ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ò¡È»ØÆ³¡É¤·¤¿²áµî¹ðÇò¡¡¡Ö¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬4Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ»öÌ³½ê¸åÇÚ¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë³Ú²°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò»ØÆ³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¿·¿Í¤Îº¢¤Îºç¸¶°ê·Ã¤µ¤ó¤Ë¡¢³Ú²°¤Î·¤¤ÏÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤ÏÅö»þ¤Ï³Ú²°¤ÏÂçÊª°Ê³°¤Ï¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ¡¢½÷À¤ÎÂçÉô²°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö½÷À³Ú²°¤Ç¾ö¤Î¤ªÉô²°¤È¤«¤À¤È¡¢¤â¤¦ËÜÅö¤Ë¶¹¤¤Æþ¸ý¤ÇÍúÊª¤òÃ¦¤°¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤È²ó¸Ü¡£
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤Þ¤¢Æ»¾ì¤Ç°é¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤Ä¤±¤Ï¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¢ÍúÊª¤ÏÃ¦¤¤¤À¤ä¤Ä¤Ï¤½¤í¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¼Â²È¤¬½ÀÆ»¾ì¤Ç¸·¤·¤¯°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¸À¤¤¡¢¥È¥¤¥ì¤¬³°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢¤¢¤¿¤·¤Ï·¤ÊÂ¤Ù¤Æ²¼ÂÌÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤À¤±¤É¡×¤È·¤¤òÊÒÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¤Ëºç¸¶¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡Ö°ê·Ã¡¢¼«Ê¬¤ÎÃ¦¤¤¤À·¤¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¿´¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿Í¤µ¤Þ¤ÎÃ¦¤¤¤À·¤¤âÀ°¤¨¤Æ¡¢Ã¼¤ÎÊý¤«¤éÃÖ¤¤¤Æ¤Í¡¢µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤«¤é¡×¤È¶µ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤Ç¡¢°ê·Ã¤Ï¤½¤ì¤ò¤º¤Ã¤È¼é¤Ã¤Æ¡£¤¢¤¿¤·¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¤½¤í¤¨¤Æ¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ã¯¡¹¤µ¤ó¤Î·¤¤â²¼ÂÌÈ¢¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤¢¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Í¤¨¤Ã¤Æ¡×¤È¤½¤Î¸å¤Îºç¸¶¤Î¹ÔÆ°¤ä¡¢¼«¿È¤È¤Î²ñÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡³À²Ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤È¤¤¤¦¤«¡£º£¤Ï¸Ä¼¼¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Í¡¢²¿µ¤¤Ê¤¤²ñÏÃ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¤¨¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¡£
¡¡