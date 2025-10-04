天理が決勝進出を決め、上位3校に与えられる近畿大会（10月18日開幕）の出場権を獲得した。3番手で登板した背番号10の最速141キロ右腕・岡田煌生（こうせい＝2年）が3回2/3を投げて7奪三振、2失点の粘投で橿原学院の反撃を断った。

「最後まで焦らずに投げ切ろうという気持ちでした。自分のやれることがやれたっていうのは自信になりました」

7―1の6回に2点を返され、なおも1死二塁で救援。このピンチを空振り三振と内野ゴロで切り抜けると、7、8回も3者凡退。9回は2死一、二塁から3連打を浴びて2点を失うも、最後の打者を空振り三振に打ち取った。

藤原忠理監督は最後までエース右腕の長尾亮大（2年）を送り出さず、我慢強くベンチで見守った。勝って近畿大会出場を決めることよりも、岡田の成長に期待したからだった。

「ピッチャーを育てるには、ある程度の辛抱強さが必要だということですね。あそこで代えてしまったら彼（岡田）は成長しない。自分でまいた種は自分で刈り取れよ、と」

9回に追い上げられたことについては「攻撃で後手後手に回れば、最後はもつれた形になるというのは、予想はつきますんでね」と振り返り、いずれも無死二塁で追加点を挙げられなかった7回と8回の拙攻が相手の反撃を招いたと判断した。

天理は昨秋から今春、今夏と奈良大会を3連覇しており、5日の決勝戦で4連覇が懸かる。

「4連覇っていうのは課題的に目指していますので、クリアしなきゃいけない。（智弁学園を相手に）余裕はないけども、（近畿大会の出場を決めたことで）ゆとりを持って試合ができると思う」と指揮官。成長を促した投手陣を中心に守り切る展開を思い描き、球場を後にした。