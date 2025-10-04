JO1白岩瑠姫「学生生活に青春みたいなことをできなかった」過去に戻ってやりたいことは？【娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？】
【モデルプレス＝2025/10/04】グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の白岩瑠姫が4日、カンテレ・フジテレビ系ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜23時〜／7日スタート）の制作発表会に齊藤京子、水野美紀、竹財輝之助、新川優愛、佐藤大空とともに出席。「過去に戻って何をしたいか」という質問に回答した。
イベントでは、白岩演じる謎の天才外科医・成瀬の手術により水野演じる篠原玲子が若返るというストーリーにちなんで、「何歳に戻って何をしたいか」という質問が。齊藤は高校生と回答し「王道の青春生活を過ごしていた」と話した。
白岩は「あまり戻りたいなと思うことはないんですけど」と前置きをしつつ、齊藤の話を聞いて「学生生活に青春みたいなことをできなかったので、生まれ変わって、みなさんがやってるような青春というのを1回味わってみたいなとは思いますね」と付け加えた。
家族に関する作品ということから、家族の愛を感じた瞬間を聞かれた白岩は、母がライブに全部来たいと言ってくれていることを告白。さらに「昔サッカーを9年くらいやっていんですけど、そのときも『試合を全部見に行きたい』みたいな親だったので、未だに変わらずにですね」と照れ笑いを見せた。
別の質問でも「ずっとクラブチームでサッカーをやっていたので、サッカー部とかに所属したことはなくて」と学生時代を回顧。「（クラブチームだと）どんなに試合で頑張っても同級生は一切見に来てくれないみたいな。でも部活だったらみんな見に来てくれるじゃないですか。だから、そういう応援とかも特になくて、本当に母親が1人で頑張って応援してくれていた」と思い返した。続けて「同級生に見てもらうっていうのも味わってみたかったな」と話していた。
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母・篠原玲子が、全身整形で25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤）に生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）である。（modelpress編集部）
◆白岩瑠姫、過去に戻ってやりたいこと
◆白岩瑠姫、学生時代回顧
◆齊藤京子＆水野美紀W主演「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」
