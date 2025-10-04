日本でも人気のホンダ「GB350C」の特別仕様車!? 「CB350C SPECIAL EDITION」をインドで発表 ストライプの採用でクラシカルさを増長

クラシカルさに拍車をかける特別仕様車

ホンダのインドにおける二輪車法人、ホンダモーターサイクルアンドスクーターインディア（HMSI）から、「CB350C」の特別仕様車として「CB350C SPECIAL EDITION」が発表されました。

同特別仕様車のベースとなっているCB350Cは、日本で「GB350C」として販売されているモデルです。

ホンダがインドで発表した特別仕様車「CB350C SPECIAL EDITION」

【画像】日本でもウケそう!! ホンダ「GB350C」のインド仕様モデル「CB350C」の特別仕様車を画像で見る（22枚）

ハイネスCB350（日本でのモデル名はGB350）を基にしたネオクラシック・ネイキッドモデルであり、深さのあるフェンダーやフォークカバーといった装備が、クラシカルなテイストを一層際立たせています。

また、ハイネスCB350やその派生モデルであるCB350RS（日本でのモデル名はGB350S）とは異なり、キャブトンタイプのマフラーが採用されている点も特徴で、より古典的な雰囲気を醸し出しています。

今回発表されたCB350C SPECIAL EDITIONでは、そのクラシカルなイメージを増長するため、タンクやサイドカバー、前後のフェンダーにストライプが施されました。

さらに、タンクの上部には特別仕様車であることを示すデカールが配置されています。

外観上の変更点として、通常モデルではブラック仕上げとされていたグラブバーがクロームメッキ仕様になっており、さらなる特別感を高める要素となっています。

なお、同モデルのボディカラーは、「レッドメタリック」と「マットデューンブラウン」の2色で、現地価格は20万1900インド・ルピー（日本円で約33万5000円）となっています。