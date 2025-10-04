山下美月、水上恒司＆宮舘涼太の自身を取り合う熱演にご満悦「白米食べられそう」
俳優の水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が4日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】豪華キャストが勢ぞろいした映画『火喰鳥を、喰う』公開記念舞台あいさつ
本作は、原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。物語は、信州で暮らす久喜雄司（水上）と夕里子（山下）の元に戦死した先祖の久喜貞市の日記が届くところから始まる。日記の最後のページにつづられていたのは「ヒクイドリ、クイタイ」の文字。その日以来、幸せな夫婦の周辺で不可解な出来事が起こり始める。超常現象専門家・北斗総一郎（宮舘）を加え真相を探るが、その先に現れたのは驚がくの世界だった。
封切りを迎え、お気に入りのシーンを挙げることに。山下のお気に入りは、雄司と北斗が争うシーンで「夕里子のために、雄司と北斗が殴り合っているんですよ！」とにんまり。思わず水上＆宮舘がツッコミを入れる中、山下は「この顔で白米が食べられそう。味濃い目のソースみたい」とご満悦だった。
同シーンについて水上は「舘さんはアーティストなので、体がキレキレ。（殴るために）掴んで立ち上がらせたんですけど、あそこで僕に100％委ねられると衣装が破れちゃう。そこは多少のアシストがないといけないんですけど、舘さんとのアクションはやりやすかった」と振り返る。すると宮舘は「えっ！この言葉で白米イケますね」と頬が緩んでいた。
この日は、麻生祐未、豊田裕大、本木克英監督も参加した。
