º½¤äÃî¤Î¿¯Æþ¤òµö¤µ¤Ì¡ª¡Ö¥Õ¥Á¤¬¼«Î©¤¹¤ë¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡×¤¬¤ªÊÛÅö¤Î¼é¸î¿À¤Ë
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
±¿Æ°²ñ¤Ë¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢½©¤Ï³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬ËþºÜ¡ª¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤¬³èÌö¤¹¤ëµ¨Àá¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ç¤â¡¢¡ÈÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡É¤Ã¤Æ¡¢Çö¤¯¤Æ¡¢¼å¤¯¤Æ¡£¹©»ö¸½¾ì¤Ã¤Ý¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤âÄñ¹³¥¢¥ê¡Ä¡£
¤·¤«¤â¡¢ÃÏÌÌ¤Î¾®ÀÐ¤¬¤ª¿¬¤Ë¥´¥Ä¥´¥ÄÅö¤¿¤Ã¤¿¤ê¡¢º½¤äÃî¤¬¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿¤ê±ø¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¸å¤ÎÀö¾ô¤¬ÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¯¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©
»È¤¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´ÊÃ±¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤âÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤«¡£Ãµ¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤Ê°ïÉÊ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡ª
»³Á±¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡×¤Ï¡¢É½ÌÌ¤Ë¤ÏÙû¿å²Ã¹©¡¢Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏËÉ¿å¡¦ÃÇÇ®²Ã¹©¤ò»Ü¤·¤¿¸ü¼ê¤Î¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°À¸ÃÏ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Í¶ù¤Ë¤Ä¤¤¤¿¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¡È¥Õ¥Á¡É¤¬¼«Î©¤·¤Æ¡¢º½¤äÃî¤¬¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤ò¥¬¡¼¥É¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤â¡¢ÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¤À¤È¡Ä¡©¤³¤ì¤ÏÇã¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
½¾Íè¤Î¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹¡¢4¤Ä¤ÎÌ¥ÎÏ
²þ¤á¤Æ¡¢¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡×¤¬°ìÈÌÅª¤Ê¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤È°ìÀþ¤ò²è¤¹4¤Ä¤Î½ê°Ê¤ò¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î¡¥Õ¥Á¤¬¼«Î©
»Í¶ù¤ËÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤ë¤È¡¢¥Õ¥Á¤¬¼«Î©¤·¡¢º½¤äÃî¤¬¾å¤¬¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤òËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¹â¤µ¤Ï5.5cm¡£º½¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë±¿Æ°¾ì¤Ç½ÅÊõ¤¹¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
¤½¤Î¢É½ÌÌÙû¿å/Î¢ÌÌËÉ¿å¡¦ÃÇÇ®
É½ÌÌ¤ÏÙû¿å²Ã¹©¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°û¤ßÊª¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¤ê¡¢Ç¨¤ì¤¿Â¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¹¥Ã¤È¿¡¤¼è¤ì¤Þ¤¹¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤ÏËÉ¿å¡¦ÃÇÇ®²Ã¹©¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ïª¤ËÇ¨¤ì¤¿¼ÇÀ¸¤Î¾å¤äÇ®¡¹¤Îº½ÉÍ¤ËÉß¤¤¤Æ¤â¡¢¿åÊ¬¤äÇ®¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Å¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¼ýÇ¼
¥µ¥¤¥º2¡ß2m¤Î¾ì¹ç¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤à¤È33¡ß36cm¤Î¾®¤µ¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ý¤Á¼ê¤È¥Õ¥é¥Ã¥×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¯¤Þ¤È¤Þ¤ê»ý¤Á±¿¤Ó¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤½¤Î¤Àö¤¨¤ë
¿¡¤¤¤Æ¤â¼è¤ì¤Ê¤¤±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢ÀöÂõµ¡¤ËÆþ¤ì¤Æ´Ý¤´¤ÈÀö¤Ã¤ÆOK¡ª²È¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÄíÀè¤Ç¿åÀö¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ê¥Ã¥Á¤ÊÁÇºà´¶¤Ç¡¢²°³°¡¦¼¼Æâ¤Ç³èÌö¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡×¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢ÌÊÆþ¤ê¤ÇÌó3mm¤Î¸ü¤ß¤¬¤¢¤ë¥¥ë¥Æ¥£¥ó¥°À¸ÃÏ¡£
Ä¶²»ÇÈ¤Ç°µÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»å¤¬¤Û¤Ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¡¢¿åÊ¬¤¬À÷¤ß¹þ¤ß¤Å¤é¤¤»ÅÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²°³°¤Ç»È¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¥ê¥Ã¥Á¤ÊÁÇºà´¶¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼¼ÆâÍÑ¤Î¥é¥°¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤âgood¡ª
¤ªÉô²°¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ò¼ÙËâ¤·¤Ê¤¤¡¢¥³¥è¡¼¥Æ¡¢¥¢¥Ã¥·¥å¥°¥ì¡¼¤È¤¤¤¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¦¥Ã¥É¥Ç¥Ã¥¤ä»Ò¤É¤âÉô²°¡¢¤ï¤ó¤Á¤ã¤ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç»È¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¡£
¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤¬¤ÁÀª¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¿ºÌ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡Ö¥¥ã¥ó¥Ñ¡¼¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¡×¡£¹Ô³Ú¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Á¡ª
Image: Amazon.co.jp
¾¦ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¡¢²Á³Ê¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ê¤É¤Ï¼¹É®Åö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£