¡Ö¤¨¡¢ËÜÅö¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¡Ä¡×à¶ËÈëº§¡õ½Ð»ºáÅÅ·âÈ¯É½¤«¤é4¥«·î¡Ä¸µ¿Íµ¤Áª¼êà´ó¤êÅº¤¤¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¤ÎÀ¼
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤¿¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤ò¡Ä
¡¡·ëº§¤È½Ð»º¤ò·Ð¤ÆÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡¢38ºÐ¸µ¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Îà´ó¤êÅº¤¤á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖJFA¥æ¥Ë¥¯¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥Ã¥ºinÆÊÌÚ¡×¡ÖÃÏ¸µ¡¦ÆÊÌÚ¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È»×¤¤¤Ã¤¤ê¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤á¤¿¹¬¤»¤Ê1Æü¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥²¡¼¥à¥½¥Õ¥È¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¥Ð¡¼¥ó¤ÎÃå¤°¤ë¤ß¤ËÍ¥¤·¤¯¼ê¤òÅº¤¨¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»ÅçºÌ¤µ¤ó¡£
¡¡»Åç¤µ¤ó¤Ï¡¢Àè·î27Æü¤ËÆÊÌÚ¸©¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖJFA¥æ¥Ë¥¯¥í¥µ¥Ã¥«¡¼¥¥Ã¥º¡×¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é²¿¤è¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»¤Á¤ã¤ó¡¢¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤¨¡¼¤Ã¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë?¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤½¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¼¡¡¹¤Ë¡¢¤·¤«¤â¶ËÈë¡©¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Î¤±¤¿¤Î¡¼¡×¡ÖÂ©»Ò¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡ª½é¤á¤Æ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ºòÇ¯¡¢»Åç¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë6·î16Æü¤Ë¡ÖÁ°Ç¯¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢·ëº§¤ò¤·¤Æ¡¢½Ð»º¤ò·Ð¤Æ¡¢Êì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÆÃ¤Ëº£¤Þ¤Ç¤´Êó¹ð¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈSNS¤Ç¤Ä¤Å¤êÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£