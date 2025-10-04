À¤³¦Î¦¾å¤Ç»þ¤Î¿Í¡ÄÃæÅç¤Ò¤È¤ßà¤Ð¤Ã¤Á¤ê¥â¥Ç¥ëá»Ñ¤Ë¡ÖÀ¤³¦¤Î¤Ò¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖµÓ¤Î¶ÚÆù¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¤ÎÀ¼
¥Ê¥¤¥¥¸¥ã¡¼¥¸¤Ç¾Ð´é¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å2025¤ÇÎ¦¾å½÷»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë½Ð¾ì¤·ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃæÅç¤Ò¤È¤ß(30)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥Ê¥¤¥¡×¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤Ï±Ñ¸ì¤Ç¡ÖJoined the Nike family.Proud to be part of it. A new chapter begins.¡Ê¥Ê¥¤¥¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡£ ¿·¤·¤¤¾Ï¤¬»Ï¤Þ¤ë¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ê¥¤¥¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¸¥ã¡¼¥¸»Ñ¤òÈäÏª¡£¶ß¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤ÆÑÛ¤ÈÎ©¤Ä¥Ý¡¼¥º¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤·¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÀ¤³¦¤Î¥Ê¥¤¥¤ËÀ¤³¦¤Î¤Ò¤È¤ß¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ªåºÎï¡×¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç²¿¤è¤ê¾Ð´é¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼!¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¥ä¥Ð¤¹¤®¡×¡ÖµÓ¤Î¶ÚÆù¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡¼!¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£