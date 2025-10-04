◇セ・リーグ 広島―ヤクルト（2025年10月4日 マツダ）

広島の上本崇司内野手（35）が、4日の今季最終戦となるヤクルト戦に代打で出場。本拠のファンに最後の雄姿を見せた。

7回、1死無走者で代打で登場すると、打席に入るや否や、上本は涙が止まらなかった。号泣する目をぬぐいながらもバットを構え、2球目にはフルスイングで打席内で倒れ込む一幕もあった。

その後もファウルで粘ったが、最後は遊ゴロに倒れた。それでも、スタンドからは温かい大きな拍手が沸き起こり、ベンチ前でナインらとハイタッチ。新井監督も背中をポンポンと叩いて、ねぎらった。

上本は1日に球団から来季の契約を結ばない旨を通達されると「正直、体もボロボロ。悔いは全然ないですし、ちょっと肩の荷が下りたというか、もう頑張らなくていいんだという気持ちの方が強い。（心残りは）全くない。やりきりました」と今季限りで現役引退する意向を語っていた。

上本は、22年に94試合に出場するなどユーティリティープレーヤーとして活躍した。

◇上本 崇司（うえもと・たかし）1990年（平2）8月22日生まれ、広島県福山市出身の35歳。広陵、明大を経て、12年ドラフト3位で入団。俊足と強肩で守備に定評があり、スーパーサブとして活躍した。4歳上の兄・博紀は元阪神内野手（現1軍打撃コーチ）。1メートル70、76キロ。右投げ右打ち。