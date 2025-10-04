自民党総裁選が４日、東京・自民党本部で行われた。大方の予想を覆し、高市早苗氏が総裁に決定した。

【１回目投票】

◆高市早苗氏（議員６４、党員１１９＝１８３票）

◆小泉進次郎氏（議員８０、党員８４＝１６４）

【決選投票】

◎高市早苗氏（議員１４９、党員３６＝１８５）

◆小泉進次郎氏（議員１４５、党員１１＝１５６）

高市氏は１回目投票で党員票で大きな差を奪い、小泉氏が有利と目された決選では議員投票で高市雪崩が起こった。

テレビ朝日の総裁選中継番組に出演した田崎史郎氏は「予想は多くのマスコミ、私もそうですけど小泉さんの可能性が高いと思ってたんで、高市さんが勝利されたというのは、僕としては予想が外れてます」と述べた。

「高市さんにとって、党運営とか政権運営がかなり苦労されるんじゃないかなという気がします」と述べた。

「総裁選では勝ちましたけど、高市さんがどれくらい自民党内を掌握できるかって問題。おそらく石破政権では非主流に置かれた旧安倍派の人たちが政権の中心に入っていくようになるんで、党全体がちょっとギスギスしそうな気がします」と語った。

「高市さんを支持した人でも、高市さんが総理になった場合は相当周りを固めないと政権運営が難しくなるんじゃないかって心配はされてました」と述べた。