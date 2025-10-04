照英、“ラクロス防具”身につける8歳次女の近影を披露「お茶目でかわいい〜」「素敵なご家族！」
タレントの照英（51）が3日、自身のインスタグラムを更新。長男（18）のラクロスの防具を身につけた次女（8）の姿を披露した。
【写真】「お茶目でかわいい〜」照英が披露した“ラクロス防具”身につける次女の近影
「兄貴のラクロス防具を装着 愛娘8歳！」と、次女の近影をアップ。完璧な装備でクロスを構える次女の姿に、照英は「最強戦士として立ち向かう覚悟は出来ている」とユーモアたっぷりにつづった。
この次女の姿に、「お嬢様お茶目でかわいい〜」「かわいい戦士ですね！」「本当に素敵なご家族！」などのコメントが寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。
【写真】「お茶目でかわいい〜」照英が披露した“ラクロス防具”身につける次女の近影
「兄貴のラクロス防具を装着 愛娘8歳！」と、次女の近影をアップ。完璧な装備でクロスを構える次女の姿に、照英は「最強戦士として立ち向かう覚悟は出来ている」とユーモアたっぷりにつづった。
この次女の姿に、「お嬢様お茶目でかわいい〜」「かわいい戦士ですね！」「本当に素敵なご家族！」などのコメントが寄せられている。
照英は、2005年10月にフリーアナウンサーだった阿部和加子さんと結婚。07年2月に第1子となる長男、10年2月に長女、16年11月に次女が誕生した。