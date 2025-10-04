永野（51）が3日放送のテレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ 1時間SP」に出演。番組収録前日に見たあののSNSの投稿にひっかかった。

永野はテレビに出続けるあのを心配し「あのちゃん、テレビに弱み握られてる？」という質問をした。あのは過去に「テレビに出る子じゃない」など、さまざまな言葉を浴び、自分みたいなタイプが活躍できる場にしたいという思いから出演していたことを語った。仕事自体は「選ばせてもらっている」と明かし、「今日も本当に迷った」と語った。

永野は「言うのやめようと思ったけど、迷ってんのわかるのが、今日楽しみだったのよ。あのちゃんと会うの。そうしたらさ昨日の夜10時30分くらいに『ぼくはしゃべりたくない』ってつぶやいてて」と暴露した。

テレビプロデューサーの佐久間宣行は「見た見た。震えたよ」と笑った。

永野「『ぼくは楽しみで眠れない』みたいなつぶやきかと思ったら、『ぼくはしゃべりたくない』って、（ファンが）『あのちゃん平気だよ』とか言ってて。これ絶対言おうと思ってさっき前室で見たら消してやがって！」と語った。

あのは「これ（番組）とかじゃなくて、全体で誰ともしゃべりたくない」と投稿の真意を語った。

あのは以前からXで思いを投稿し、発散することを自身のレギュラー番組で語っていた。その投稿を消すことも語っている。