◆明治安田Ｊ１リーグ ▽第３３節 柏―横浜ＦＭ（４日・三協Ｆ柏）

柏はホーム・横浜ＦＭ戦の先発を発表した。

前節の川崎戦（４△４）で「（サッカー人生で）初めて」という右ウィングバックでプレーしたＤＦジエゴが、この試合も先発。川崎戦でストライカーばりのゴールを決めたブラジリアンは、この日も右ウィングバックでプレーすると見られる。東洋大に在学中で、天皇杯では主将として初のＪ１連破に貢献したＤＦ山之内佑成もベンチ入りした。

柏は強豪との対戦が続いた“勝負の９月”を４戦連続引き分けで終了。首位の鹿島とは勝ち点７差がついた。前節の川崎戦も劇的な展開で追いついたが、勝ち点３を得るまでには至らなかった。優勝の可能性を残すため、そしてルヴァン杯準決勝・川崎戦（８日・Ｕ等々力、１２日・三協Ｆ柏）へ弾みをつけるため、負けられない。

◆柏の先発メンバー

【先発】

▽ＧＫ 小島亨介

▽ＤＦ 馬場晴也、古賀太陽、杉岡大暉、ジエゴ

▽ＭＦ 山田雄士、中川敦瑛、小泉佳穂、小屋松知哉

▽ＦＷ 垣田裕暉、仲間隼斗

【ベンチ】

▽ＧＫ 永井堅梧

▽ＤＦ 三丸拡、野田裕喜、山之内佑成

▽ＭＦ 原川力、戸嶋祥郎、中島舜、小見洋太

▽ＦＷ 細谷真大