自民党総裁選で高市早苗新総裁らと総裁の座を争った林芳正官房長官は決選投票でどちらに入れたかとの報道陣からの質問には答えずに「高市総裁のもと一致団結する」と述べ高市新総裁に協力していく考えを示しました。

2025年10月4日 15時34分 TBS NEWS DIG