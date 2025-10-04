4日、演歌歌手の長山洋子さんが「『昭和の女』カラオケ選手権」を行いました。



【写真を見る】【長山洋子】「昭和の女」カラオケ選手権を開催！自身のカラオケでの十八番は「八神純子さん」





“昭和100年” となる今年6月25日に発売された長山洋子さんの最新曲「昭和の女」。新曲の発売を記念に企画されたカラオケ大会である今回、114通の応募の中から厳選なる審査の結果10名が本選に出場し、優勝を競いました。10名の出場者が歌唱を終えると、長山さんは「捨てられて」「昭和の女」の2曲を歌唱披露しました。









カラオケ大会を終えて、長山さんは “本当に楽しませていただきました。出てくださった10名の皆さんが本当によく練習をしてくださって、私の歌い方の特徴を掴んでいらっしゃる方ももいるし、逆に個性豊かに自分のスタイルで歌ってくださって、色々な「昭和の女」が聞けて本当に今日は楽しい時間を過ごさせていただきました” とにっこり。







今回歌われた「昭和の女」について、長山さんは “昨年から「昭和100年」で昭和をテーマにした歌を歌おうと思った” と回顧。続けて、 “「公衆電話」や「背広」「煙草」とかあんまり出てこない単語も懐かしい響きだなって、忘れかけた昭和を皆さんに聞いていただけたらいいなと思いました” と笑顔を見せました。









また長山さん自身カラオケに行くこともあるようで、「何を歌う？」尋ねられると長山さんは “八神純子さんです。音域は広いけど、歌い上げる感が一杯入ったぐらいでちょうど気持ちよく歌えます” と明かしました。

【担当：芸能情報ステーション】