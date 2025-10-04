仙台vs大宮 スタメン発表
[10.4 J2第32節](ユアスタ)
※15:00開始
主審:大橋侑祐
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 32 山内日向汰
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 19 マテウス・モラエス
DF 39 石尾陸登
MF 8 武田英寿
MF 17 工藤蒼生
FW 9 エロン
FW 47 荒木駿太
FW 48 中田有祐
監督
森山佳郎
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 1 笠原昂史
DF 20 下口稚葉
DF 34 村上陽介
DF 37 関口凱心
DF 44 福井啓太
MF 7 小島幹敏
MF 10 豊川雄太
MF 14 泉柊椰
MF 30 アルトゥール・シルバ
FW 29 カプリーニ
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 21 加藤有輝
DF 22 茂木力也
DF 33 和田拓也
MF 15 中山昂大
MF 18 津久井匠海
MF 41 谷内田哲平
FW 23 杉本健勇
FW 28 富山貴光
FW 42 藤井一志
監督
宮沢悠生
