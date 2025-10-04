福岡vs横浜FC スタメン発表
[10.4 J1第33節](ベススタ)
※15:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 47 橋本悠
MF 50 佐藤颯之介
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 16 小田逸稀
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 9 シャハブ・ザヘディ
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 34 小倉陽太
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
MF 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
DF 48 新保海鈴
MF 23 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈
※15:00開始
主審:須谷雄三
<出場メンバー>
[アビスパ福岡]
先発
GK 24 小畑裕馬
DF 3 奈良竜樹
DF 20 安藤智哉
DF 37 田代雅也
MF 2 湯澤聖人
MF 11 見木友哉
MF 14 名古新太郎
MF 47 橋本悠
MF 50 佐藤颯之介
MF 88 松岡大起
FW 17 ウェリントン
控え
GK 1 永石拓海
DF 16 小田逸稀
DF 77 志知孝明
MF 8 紺野和也
MF 15 秋野央樹
FW 13 ナッシム・ベン・カリファ
FW 18 岩崎悠人
FW 32 サニブラウン・ハナン
監督
金明輝
[横浜FC]
先発
GK 24 ヤクブ・スウォビィク
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 22 岩武克弥
MF 8 山根永遠
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 34 小倉陽太
MF 70 細井響
MF 76 山田康太
MF 90 アダイウトン
FW 91 ルキアン
控え
GK 21 市川暉記
DF 5 福森晃斗
DF 30 山崎浩介
DF 48 新保海鈴
MF 23 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 15 伊藤翔
監督
三浦文丈