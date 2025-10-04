[10.4 J1第33節](ベススタ)

※15:00開始

主審:須谷雄三

<出場メンバー>

[アビスパ福岡]

先発

GK 24 小畑裕馬

DF 3 奈良竜樹

DF 20 安藤智哉

DF 37 田代雅也

MF 2 湯澤聖人

MF 11 見木友哉

MF 14 名古新太郎

MF 47 橋本悠

MF 50 佐藤颯之介

MF 88 松岡大起

FW 17 ウェリントン

控え

GK 1 永石拓海

DF 16 小田逸稀

DF 77 志知孝明

MF 8 紺野和也

MF 15 秋野央樹

FW 9 シャハブ・ザヘディ

FW 13 ナッシム・ベン・カリファ

FW 18 岩崎悠人

FW 32 サニブラウン・ハナン

監督

金明輝

[横浜FC]

先発

GK 24 ヤクブ・スウォビィク

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 22 岩武克弥

MF 8 山根永遠

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 34 小倉陽太

MF 70 細井響

MF 76 山田康太

MF 90 アダイウトン

FW 91 ルキアン

控え

GK 21 市川暉記

DF 5 福森晃斗

DF 30 山崎浩介

DF 48 新保海鈴

MF 23 窪田稜

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 9 櫻川ソロモン

FW 15 伊藤翔

監督

三浦文丈