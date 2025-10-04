―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<8217> オークワ 　　　東Ｐ 　 -11.57 　　9/30　　上期　　　114.06
<8227> しまむら 　　　東Ｐ 　 -10.63 　　9/29　　上期　　　　1.78
<2685> アンドＳＴ 　　東Ｐ　　 -9.97 　　9/30　　上期　　　-24.35
<3549> クスリアオキ 　東Ｐ　　 -8.94 　 10/ 2　　　1Q　　　 -1.57
<7447> ナガイレーベ 　東Ｐ　　 -7.16 　 10/ 1　本決算　　　 13.33

<7596> 魚力 　　　　　東Ｐ　　 -6.89 　　9/26　　　1Q　　　-26.36
<2742> ハローズ 　　　東Ｐ　　 -6.49 　　9/26　　上期　　　　2.54
<2792> ハニーズＨＤ 　東Ｐ　　 -5.03 　　9/29　　　1Q　　　-22.06
<8276> 平和堂 　　　　東Ｐ　　 -3.30 　 10/ 2　　上期　　　　6.25
<3050> ＤＣＭ 　　　　東Ｐ　　 -3.30 　　9/26　　上期　　　　1.67

<2975> スターマイカ 　東Ｐ　　 -3.12 　　9/30　　　3Q　　　 31.24
<9793> ダイセキ 　　　東Ｐ　　 -2.99 　 10/ 2　　上期　　　 -1.11
<7921> 宝＆ＣＯ 　　　東Ｐ　　 -2.71 　　9/29　　　1Q　　　　4.74
<2594> キーコーヒー 　東Ｐ　　 -2.61 　　9/30　　　1Q　　　-29.33
<2935> ピックルス 　　東Ｐ　　 -1.86 　　9/30　　上期　　　 38.60

<7545> 西松屋チェ 　　東Ｐ　　 -1.59 　 10/ 1　　上期　　　　4.23

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース