

―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<8217> オークワ 東Ｐ -11.57 9/30 上期 114.06

<8227> しまむら 東Ｐ -10.63 9/29 上期 1.78

<2685> アンドＳＴ 東Ｐ -9.97 9/30 上期 -24.35

<3549> クスリアオキ 東Ｐ -8.94 10/ 2 1Q -1.57

<7447> ナガイレーベ 東Ｐ -7.16 10/ 1 本決算 13.33



<7596> 魚力 東Ｐ -6.89 9/26 1Q -26.36

<2742> ハローズ 東Ｐ -6.49 9/26 上期 2.54

<2792> ハニーズＨＤ 東Ｐ -5.03 9/29 1Q -22.06

<8276> 平和堂 東Ｐ -3.30 10/ 2 上期 6.25

<3050> ＤＣＭ 東Ｐ -3.30 9/26 上期 1.67



<2975> スターマイカ 東Ｐ -3.12 9/30 3Q 31.24

<9793> ダイセキ 東Ｐ -2.99 10/ 2 上期 -1.11

<7921> 宝＆ＣＯ 東Ｐ -2.71 9/29 1Q 4.74

<2594> キーコーヒー 東Ｐ -2.61 9/30 1Q -29.33

<2935> ピックルス 東Ｐ -1.86 9/30 上期 38.60



<7545> 西松屋チェ 東Ｐ -1.59 10/ 1 上期 4.23



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

