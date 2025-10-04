

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<3498> 霞ヶ関Ｃ 東Ｐ +6.49 10/ 2 本決算 40.07

<2809> キユーピー 東Ｐ +3.28 10/ 2 3Q -9.21

<8016> オンワード 東Ｐ +1.21 10/ 2 上期 5.91

<7965> 象印 東Ｐ +1.10 9/30 3Q 14.86



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



