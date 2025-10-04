―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から3日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　　東Ｐ　　 +6.49 　 10/ 2　本決算　　　 40.07
<2809> キユーピー 　　東Ｐ　　 +3.28 　 10/ 2　　　3Q　　　 -9.21
<8016> オンワード 　　東Ｐ　　 +1.21 　 10/ 2　　上期　　　　5.91
<7965> 象印 　　　　　東Ｐ　　 +1.10 　　9/30　　　3Q　　　 14.86

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした3日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

