将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、王座、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負は10月4日、東京都渋谷区の「セルリアンタワー能楽堂」で第1局2日目の対局を行っている。ABEMAの中継では、和田あき女流二段（27）・はな女流1級（23）の姉妹共演が実現。“ダブル聞き手”でファンを沸かせていた。

【映像】やっぱり似てる？あき＆はな姉妹の表情

姉の和田あき女流二段は2014年に女流3級でデビュー。妹のはな女流1級は、2020年に女流棋士となった。姉妹で将棋界で活躍しているが、“共演”は初。この日の中継では“ダブル聞き手”として出演し、「大盤を挟む日が来るとは…」「ニヤニヤしちゃう（笑）」と2人で顔を見合わせていた。

仲良し姉妹として知られているものの、普段は「将棋の話はほとんどしない」という。はな女流1級は「いつもとは違うまた緊張が…」。あき女流二段も「どういうテンションで行っていいかわからない」と苦笑いしていた。

姉妹共演の様子に、ファンも大注目。「こう見ると似てるな」「すごい瞬間！」「かわいい！」「なんで敬語なのｗ」「ぎこちないｗ」「激レアシーン」など、多数の反響が寄せられていた。

（ABEMA／将棋チャンネルより）