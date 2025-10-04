女優齊藤京子（28）水野美紀（51）が4日、都内で、ダブル主演するカンテレ・フジテレビ系「娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？」（10月7日スタート、火曜午後11時、初回11時15分）の制作発表会見に出席した。

幼稚園のママ友いじめが原因で娘を亡くした55歳の母が、全身整形して25歳の新米ママとしてママ友グループに潜入、復讐（ふくしゅう）していく−という物語。

全身整形手術を受け若返るとしたらと聞かれ、齋藤は「高校時代に戻ってキラキラした青春を過ごしたい。女の子の友達とプリクラ撮って、ファミレス行って、カラオケ行って、という王道の青春時代を過ごしたので、もう1回やりたいですね」と言うと、水野は「いいですね。私は高校時代から仕事をしていたので、高校生ぐらいにいったん戻してもらって転校生として学校入って、仕事ではキラキラの青春ヒロインとかやりたいですね」と話した。

家族を思う気持ちが背景にある作品。最近愛を感じた出来事を聞かれ、齊藤は「家族が大好きなので、初めてお母さん役ということで、あらためて母の優しさ、温かさを感じています」、水野は「子供が、シャインマスカットをあげると、1粒2粒分けてくれる。愛を感じます」と笑った。

ほか、白岩瑠姫、竹財輝之助、新川優愛が出席した。