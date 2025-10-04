サウジ・プロリーグが今冬１月の移籍期間中に再びマンチェスターＵ主将のポルトガル代表ＭＦブルーノ・フェルナンデス（３１）獲得を目指すことが明らかになった。

マンチェスターの地元夕刊紙「マンチェスター・イブニングニュース」などによると、昨夏の移籍期間中に１億ポンド（約２０２億円）の移籍金オファーをサウジ・プロリーグのアル・ヒラルが提示したが、マンチェスターＵ主将は残留を選択。しかし、チームが今季の開幕ダッシュに失敗したことで、サウジアラビアが来年１月に再び３１歳ポルトガル代表ＭＦの獲得に挑戦するという。

「マンチェスター・イブニングニュース」紙によると、サウジアラビアからのオファーは現在のフェルナンデスの年俸１５６０万ポンド（約３１億５１２０万円）の倍額以上になる３６４０万ポンド。日本円に換算すると約７３億５２８０もの超破格オファーとなる。

昨夏は欧州トップレベルでのプレーを続けることを選んだフェルナンデスだが、前節のブレントフォードとのアウェー戦で敗れ、チームは早くも今季３敗目を喫し、リーグ１４位に低迷。サウジはこの状況につけ込み、フェルナンデスがマンチェスターＵに見切りをつけ、超優良オファーを受け入れる可能性が高まっていると見ているようだ。