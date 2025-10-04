◇プロボクシング東日本新人王決勝 ミドル級5回戦 佐々木革《5回戦》ジュディ・クレッグ（2025年11月3日 東京・後楽園ホール）

プロボクシング第82回東日本新人王トーナメント決勝戦の発表会見が4日、都内で行われた。ミドル級では前東洋太平洋＆WBOアジア・パシフィック・ウエルター級王者の佐々木尽（24＝八王子中屋）の弟・革（20＝同）が出場。「そろそろKOしないと。魅せるボクシングをして、今回の試合こそ絶対KOして盛り上げたい」と力強く意気込んだ。

9月の前戦では元WBO世界ミニマム級王者・谷口将隆（31＝ワタナベ）の弟・裕紀（29＝同）に判定勝ち。ジャッジ2者がフルマーク（40―36×2、39―37）をつける圧勝で連勝を飾ったが、KOを逃し不完全燃焼。兄・尽からは試合後「パンチがない。KOを狙え。もっと魅せるボクシングをしろ。俺だったらあんなつまらない試合はしない」などと容赦ないダメ出しを食らったという。「ボロクソに言われました…」と頭をかきながら「さすがにそろそろKOしないと、胸を張って歩けない」と、格闘技イベント「ブレイキングダウン」にポーランドの刺客として出場していたパヴェウ・ナツキ（30＝ワタナベ）に4回TKO勝ちして以来、3戦ぶりのKO勝利を宣言した。

対戦相手のはジュディ・クレッグ（29＝リングサイド）は9月の準決勝でも2回TKO勝ちするなど、ここまで2勝1KO。「体の厚みもあったし、やっと本当の強い相手とできる。今までで一番やる気が出る」と有言実行のKOで12月20日の全日本新人王決定戦（東京・後楽園ホール）への進出を決める。