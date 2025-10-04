Do As Infinity、3rdアルバム『DEEP FOREST』完全再現ライブ開催 6年ぶりのアルバムリリースも発表
Do As Infinityが3日、東京・LINE CUBE SHIBUYAにてデビュー26周年を記念したライブ『Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA』を開催した。アニバーサリーを記念する一夜限りの特別なライブに満員の会場が熱気に包まれた。
【ライブ写真多数】『Do As Infinity 26th Anniversary LIVE in LINE CUBE SHIBUYA』の模様
今回の公演では、2001年リリースの3rdアルバム『DEEP FOREST』の全曲を完全再現。「深い森」「冒険者たち」「Week!」といった代表曲に加え、これまで一度もライブ演奏されたことのなかったミディアムナンバー「Hang Out」も初披露された。
さらに、NHK熊本『クマロク!』のテーマソングに起用されている新曲「願い」もこの日初めてパフォーマンスされ、力強くも温もりに満ちたメロディが観客の心に深く響いた。終盤には「陽のあたる坂道」や「JIDAISHIN」などのヒットナンバーが続き、ラストの「本日ハ晴天ナリ」では会場の熱気が最高潮に達した。
ライブMCではサプライズ発表も。ファン待望の約6年ぶりとなるオリジナルアルバムのリリースが決定。収録予定曲には、これまで配信限定で発表されていた「紡ぎ」「Till We End The Day」、人気アプリ『イケメン王子 美女と野獣の最後の恋』の5周年記念テーマソング「Me and You, Always」、そして本公演でも披露された「願い」など、タイアップ曲を含む全10曲が名を連ねる。
さらに、映像商品には、全席ソールドアウトとなった25周年記念公演『Do As Infinity 25th Anniversary LIVE in TOKYO』の模様も収録されることが明らかにされた。
この新作アルバムを携えた全国ツアーの開催も決定しており、詳細は追って発表される予定。26周年を迎えてなお進化を続けるDo As Infinity。その歩みを振り返ると同時に、次なるステージへの一歩を印象づけるライブとなった。
なお、今回の公演の模様は12日まで、イープラス『Streaming+』にてアーカイブ配信が行われている。
