2026年1月31日、2月1日に幕張メッセ イベントホールにて開催される『リスアニ！LIVE 2026』のオールラインナップが発表された。

本情報は、リスアニ！公式YouTubeチャンネルの生配信番組にて発表されたもの。16回目の開催となる今回も、出演アーティストの演奏はすべて生バンドで披露される。

初日となる『SATURDAY STAGE』に出演するのは、アイドルマスター シャイニーカラーズ（放課後クライマックスガールズ／シーズ）、小倉唯、戸松遥、TrySail、早見沙織、夢限大みゅーたいぷ、ReoNa。MCは青木佑磨が務める。

2日目となる『SUNDAY STAGE』には、angela、オーイシマサヨシ、ClariS、鈴木このみ、CHiCO with HoneyWorks、DayRe:、ラブライブ！サンシャイン!!（Guilty Kiss／Saint Snow）が出演。MCは冨田明宏が務めることが発表された。

また、公式サイトでは、公演概要やチケット情報、出演アーティストの詳細などを掲載。チケット最速先行受付は本日10月4日0時よりスタートしている。

（文＝リアルサウンド編集部）