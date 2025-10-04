ドジャースのロバーツ監督は日本時間4日、翌日から行われるフィリーズとの地区シリーズについて3試合の予定先発投手を明かしました。

レッズと戦ったワイルドカードシリーズを2連勝で勝ち上がったドジャース。続く地区シリーズでは、ナ・リーグ東地区で勝率1位となりシード権を獲得していたフィリーズに挑みます。この地区シリーズでは最大5戦が行われ、先に3勝したチームが、リーグチャンピオンシリーズに進出します。

この地区シリーズ初戦には大谷翔平選手が登板予定。メジャー8年目で初のポストシーズンのマウンドに上がります。また、ポストシーズン中に投手との“二刀流”で出場する選手が生まれるのは、メジャーリーグ史上初の出来事となります。大谷選手は今年の6月17日に投手として復帰。その後、レギュラーシーズンの14試合に登板し、1勝1敗、防御率2.87をマークしています。

第2戦にはブレーク・スネル投手が先発予定。スネル投手はワイルドカードシリーズ初戦にも登板しており、レッズ相手に7回2失点と好投を見せていました。

さらに第3戦には、山本由伸投手が先発予定。山本投手もワイルドカードシリーズ第2戦に登板し、6回2/3を自責点0(2失点)に抑える活躍を見せ、ドジャースの地区シリーズ進出に貢献しました。

この3投手を起用についてロバーツ監督は、多くのイニングを消化することに期待しながら「すべては彼らの投球次第。彼らはチームで特に才能のある投手であるし、当然のことながら、彼らにイニングや投球の大半を任せたい」と信頼を寄せました。

この地区シリーズを突破すると、リーグチャンピオンシップシリーズに進出。ここでは最大7試合が行われ、先に4勝したチームが、ワールドシリーズへの切符を獲得します。このワールドシリーズを制覇したチームが王者となります。