ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎さんは10月3日、自身のInstagramを更新。タトゥー？ が見えたモデルショットを公開しました。

【写真】野田洋次郎のタトゥー見せ？ モデルショット

「なにやってもお似合いだなぁ」

野田さんは5枚の写真を投稿。1〜3枚目が自身のソロショットです。Tシャツの袖をまくり、ノースリーブのような形になっています。露出した腕には、黒い筆記体のような文字が。タトゥーでしょうか、格好良さや色気が引き立っています。

コメントでは「かっこいい」「背が高いしモデル洋次郎ですね　なにやってもお似合いだなぁ」「洋次郎さん!!なんて魅力的なんだ」「素敵です」「モデルさんだわぁん」「これはやばばばい」「かっこよすぎるんですけどなにぃ!!!!!!!」と、絶賛の声が寄せられました。

「洋次郎優しい顔してる」

9月13日にも、格好いいモデルショットを公開していた野田さん。オカメインコが肩や頭に乗っていてかわいらしいです。ファンからは「どの洋次郎も素敵　オカメちゃんが肩でおすまししてるの、洋次郎優しい顔してる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)