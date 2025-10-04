「背が高い」野田洋次郎、タトゥー見せ？ 色気あふれるモデルショットに反響「なんて魅力的なんだ」
ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎さんは10月3日、自身のInstagramを更新。タトゥー？ が見えたモデルショットを公開しました。
【写真】野田洋次郎のタトゥー見せ？ モデルショット
コメントでは「かっこいい」「背が高いしモデル洋次郎ですね なにやってもお似合いだなぁ」「洋次郎さん!!なんて魅力的なんだ」「素敵です」「モデルさんだわぁん」「これはやばばばい」「かっこよすぎるんですけどなにぃ!!!!!!!」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
「なにやってもお似合いだなぁ」野田さんは5枚の写真を投稿。1〜3枚目が自身のソロショットです。Tシャツの袖をまくり、ノースリーブのような形になっています。露出した腕には、黒い筆記体のような文字が。タトゥーでしょうか、格好良さや色気が引き立っています。
「洋次郎優しい顔してる」9月13日にも、格好いいモデルショットを公開していた野田さん。オカメインコが肩や頭に乗っていてかわいらしいです。ファンからは「どの洋次郎も素敵 オカメちゃんが肩でおすまししてるの、洋次郎優しい顔してる」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、こちらもぜひチェックしてみてくださいね。
