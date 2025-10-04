「貴景勝引退湊川襲名披露大相撲」（４日、両国国技館）

幕内優勝４度を誇る元大関貴景勝、湊川親方の引退相撲が行われた。断髪式が終わり、大銀杏が切り落とされた。

作曲家で元横綱審議委員の都倉俊一氏、東京都知事の小池百合子氏、同じ埼玉栄出身の大栄翔、大関琴桜、そして大の里と豊昇龍の両大関らがハサミを入れ、最後は師匠の常盤山親方（元小結隆三杉）が止めばさみを入れた。

マゲと別れを告げた湊川親方は、「貴景勝〜！」のかけ声の中、感極まった表情を浮かべた。

土俵から来場への感謝を述べた後「ちょんまげに誇りを持っていたので、マゲを落としたことで力士と決別することができました。私は横綱になることだけが夢でした。ですが、横綱になることはできませんでした。これは家族と誓った夢でもあり、自分と約束した夢でもありました。ですが、後悔はないので、スッキリしてこの場を迎えられ、ありがとうございます」と挨拶した。

そして「現役の頃は節制したことが多かったので、好きなものをいっぱい食べたい、相撲のことを考えずぐっすり眠りたい、お酒を次の日のパフォーマンスを考えずいっぱいのみたい、というのがありました。でも、その欲求は、引退して一週間で落ち着きました」と続けた。

「それは本当の喜び、幸せを現役の頃に味わえたからです。優勝できた時の家族の顔、パレードカーに乗って皆さまに手を振っていただいたこと、国技館で皆さまと一緒に国歌を斉唱できたこと、全て胸に刻まれています。それが本当の喜びだ、と引退した今、改めて気付きました。長い間、貴景勝を育て、支えていただき、本当にありがとうございました」と締めくくった。

最後は有希奈夫人と長男と一緒に、土俵脇で花束を手渡された。夫人が第２子を今月中旬に出産予定であると、司会者から紹介された。