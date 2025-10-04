Snow Man宮舘涼太、『火喰鳥を、喰う』舞台あいさつでボヤく ドレスコードを「聞いてなくて…」 ギリギリ回避でドヤ顔
俳優の水上恒司、山下美月、宮舘涼太（Snow Man）が4日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』の公開記念舞台あいさつに登壇した。
【写真】豪華キャストが勢ぞろいした映画『火喰鳥を、喰う』公開記念舞台あいさつ
舞台あいさつで超常現象専門家・北斗総一郎役の宮舘は「皆様、お忙しいところ、お集まりいただき、ありがとうございます。超常現象専門家・北斗総一郎役の宮舘涼太です」と話し始めると、水上は「もううさんくさいですね」とにやり。怪演を観終わった直後だけに、会場を見渡すと宮舘は「ちらほら笑っている方がいらっしゃいますね」と笑っていた。
そんな中、この日の舞台あいさつは、ある仕掛けがあったことが明かされた。山下は「火喰鳥に赤いのどだれがあるじゃないですか。それにちなんで、キャスト全員が赤のワンポイントの衣装を用意してきたんです」と説明したところで「宮舘さんに全然、赤が入っていない」とツッコミが。宮舘は「僕、それ全然聞いてなくてですね…」と苦笑いで明かすも「自分で衣装をフィッティングした時に『ここに赤を入れた方がいいんじゃない？』と言って、ハンカチーフを入れてきました！」と緊急回避に成功していたことをドヤ顔で報告。山下も「素晴らしい！」と称えていた。
本作は原浩氏による第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞受賞作の同名作品を実写映画化。ある日、久喜雄司（水上）の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まる。“火喰鳥、喰いたい”という生への執着が記されたその日記を読んだ日を境に、雄司と妻の夕里子（山下）の周囲では、不可解な出来事が頻発するようになる。
この日は、麻生祐未、豊田裕大、本木克英監督も参加した。
